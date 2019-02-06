罔腰變性爸怒「斷絕父子關係」　等8年破冰帶準老公「回娘家」

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網路紅人「罔腰尬鳳梨」是《愛，無界限》男女主角，其中「罔腰」（江嘉文）原本是男兒身，在2017年到泰國動變性手術，男友鳳梨一路以來陪伴支持，兩人已經有結婚的打算。不過罔腰的父親其實非常反對他變性，親子間不只冷戰，多年來爸爸更不讓他進家門，直到農曆年前終於破冰。

▲罔腰（右）尬鳳梨（左）是對網紅情侶。（圖／翻攝自罔腰尬鳳梨臉書）

據《蘋果日報》報導，罔腰父親最初對於他要變性這件事反彈很大，嚴重到揚言斷絕父子關係，在他變性成功後，父親在罔腰媽媽及妹妹的長期勸說下，態度逐漸軟化，接受兒子變性為女兒的事實。

在農曆年前罔腰帶著男友鳳梨「回娘家」，罔腰媽媽知道鳳梨不太會挑魚刺，貼心幫忙把魚刺挑掉，溫暖的舉動是對「新家人」的照顧，而父親嘴上不說關心，卻默默到市場採買大魚大肉，用行動表達對孩子們的愛。面對罔腰選擇變性，媽媽坦然說：「遇到就遇到。」轉念一想，現在有2個女婿，就像多了2個兒子也不錯。

▲罔腰尬鳳梨曾為微電影拍攝婚紗。（圖／翻攝自微電影《愛無界限》）

罔腰先前接受《ETtoday星光雲》訪問時曾提過，在自我追尋過程中和爸爸發生過多次爭執，直到妹妹2018年結婚時，一家人才終於一起吃飯，這頓睽違8年的團圓飯讓他很珍惜，當時曾有民眾誤將妹妹婚禮誤以為是罔腰和鳳梨的，當時鳳梨堅定表示：「不用嚇一跳，就算真的是我們結婚，也沒什麼好奇怪的。」