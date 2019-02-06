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罕見露臉！9歲Kimi暴風抽高　身高「直逼林志穎肩膀」還有長腿

記者李玟儀／綜合報導

「不老男神」林志穎擁有一家5口幸福家庭，過去他曾帶著大兒子Kimi錄製《爸爸去哪兒》，不過近年因為考量到兒子漸漸長大，Kimi已經很少露面，今年新年難得側臉入鏡，粉絲一看直誇：「還是那麼好看！」

▲▼林志穎帶著一家人拜年。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲林志穎帶著一家人拜年。（圖／翻攝自林志穎微博）

林志穎的微博上分享了一家5口手牽著手準備出門的照片，他和老婆各站左右邊，大兒子Kimi站在正中間，雖然才9歲，但身高已經逼近爸爸的肩膀，肩上背著背包，左右手牽著弟弟們，很有大哥哥的風範，另一張Kimi向爸媽拜年領紅包的照片，則難得露出側臉，看得出來雖然抽高，但臉頰還是鼓鼓的很可愛。

事實上，林志穎雖然曾在6年前帶著Kimi參加《爸爸》，但在節目結束後，或許是兒子開始上學了，基於保護，Kimi露臉次數幾乎為零，多數時間都是背影入鏡，這次能見到側臉相當難得。

▲▼林志穎帶著一家人拜年。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲▼好久不見的Kimi難得側臉入鏡。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲▼林志穎帶著一家人拜年。（圖／翻攝自林志穎微博）

據《蘋果日報》報導，林志穎透露9歲的Kimi已經有140公分，但他卻和一般父母擔心孩子長不高相反，害怕兒子長太高，原來老婆陳若儀家中有「高個基因」，岳父身高190公分，陳若儀也有174公分，他擔心未來看兒子得仰頭到脖子酸了，因此不讓兒子打籃球。

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林志穎, 陳若儀, Kimi

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