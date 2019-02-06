艾瑪正面對槓館長！痛揭「被性騷主管卻當笑話」　嗆討4證據

記者李玟儀／綜合報導

健身網紅艾瑪近日槓上館長陳之漢，卻被反控「性騷擾男教練」，她揚言提告後，館長卻反擊：「這是你自己打的解釋文，你忘記了嗎？我照你的話講，妳告我？」她在6日午後再度PO文還擊：「看到侮辱我清白的證據，我笑了。」並附上8分半鐘左右的影片，要求館長拿出證據。

▲艾瑪、館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長、HOT EMMA）

艾瑪解釋早在之前就知道館長開直播罵人，但她覺得算了，直到1月28日決定拍片澄清，當時為了避免讓人覺得「靠館長蹭熱度」，她說自己刻意不提館長或是成吉思汗，就是怕焦點被模糊，也不想被認為是煽動粉絲攻擊對方，「3年來我一直在避這件事情，我就是不想靠館長紅。」

在館長的直播中，稱艾瑪因為在健工摸男教練挨告性騷擾，但他拿出來的證據確是艾瑪在Instagram上的PO文，艾瑪說：「但我的文章裡並沒有（提到）摸男教練，也沒有被男教練告，也沒有說他有女朋友。」艾瑪反擊：館長既拿不出健工那邊的人，也找不到被摸的人，竟然就拿她的文章充數。

▲艾瑪說當時被男會員性騷擾時，向主管反應卻被認為是小題大作。（圖／翻攝自YouTube／HOT EMMA）

針對館長說她和男會員間互相拍打屁股、玩鬧一事，艾瑪也做出解釋，該會員買了10堂課，在第1堂課就偷拍她的大腿，第2次又拍屁股，她忍無可忍向主管投訴，結果卻被當笑話，她自己想辦法透過該會員的親友解決，卻換來被客訴的下場，此時主管竟猜測是她和會員關係太好，對方在打鬧間無意碰觸到的。

在長達8分29秒的影片中，艾瑪要館長說清楚「健工那邊的人」到底是誰？那個「被摸的人」又是誰？並且要求出示「和男會員互打屁股」的監視器影片，以及續課證明，嗆對方：「捏造故事、歪曲事實，還拿不出證據。」