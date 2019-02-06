Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

記者李玟儀／綜合報導

Gail在來台灣參加大型歌唱選秀節目《聲林之王》前，在網路上已經小有名氣，不過相較於以前用課餘時間參加活動，來台灣參加比賽，往返加上錄影，對還是學生的她來說多少會占用到學習時間，不過5日她曬出成績單，開心宣布：「我做到了！」

▲Gail曬成績單。（圖／翻攝自Gail臉書）

Gail先前飛來台灣錄影，同時還得兼顧學生本業，時間幾乎不夠用，不過她在5日和粉絲分享這一個學期以來的成績單，GPA達到「3.82」！GPA全稱為「Grade Point Average」，精確度達到小數點後2位，4分的等級為A，3分等級為B，介於兩者中間值的還有B+，由此可見Gail的3.82是非常不錯的成績。

拿到高分Gail開心之情全寫在臉上，她說：「我做到了，成績拿到3.82，同時又不影響課業去做我愛的事。」她謙虛地把功勞歸給校方及同學，為了讓她不耽誤考試，校方特別安排在聖誕假期補考，朋友們更在她缺席期間幫忙保留筆記，同時雲端科技也讓她能隨時繳交作業，再加上自身的努力，造就了她學業成績跟音樂表現一樣精采！

▲Gail工作、學業兩不誤（圖／翻攝自Gail臉書）

第一季《聲林之王》已經畫下句點，不過選手們的故事仍繼續譜寫中，Gail是人氣票選活動第一名，將獲得發行數位單曲的機會。在農曆年間她不忘錄影片感謝大眾支持，「謝謝大家一年來的支持，祝大家豬年快樂，財源滾滾、平安幸福，豬年行大運。」