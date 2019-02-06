特／全球10大必看「東京新景點」！跟著易烊千璽玩　網美照拍到手軟

文／李玟儀

2018年下半年在看易烊千璽新歌《災》MV的時候，先不說音樂曲風、唱腔怎麼樣，MV裡出現的場景倒是滿讓人耳目一新的，既不是劇情敘述式風格，也不是普通在一片空地唱唱跳跳，而是各種數位視覺藝術的融合。

▲易烊千璽《災》的MV拍攝地點就是在東京的teamLab Borderless。（圖／翻攝自YouTube／TFBOYS official官方頻道）

打開這隻MV映入眼簾的是光影的投射與變化，不只是銀色的光束， 還有繽紛且燦爛的花影視覺藝術，下一秒畫面又切換到發光立體物的集合，彷彿置身銀河之中，搭配《災》的迷幻曲風，似乎恰如其分。

▲▼美術館內運用各種科技、光影投射等效果。（圖／翻攝自YouTube／TFBOYS official官方頻道）

這個拍攝場景叫做「MORI Buliding DIGITAL MUSEUM：teamLab Borderless」（簡稱teamLab Borderless），是東京最夯的觀光新景點。teamLab是一個藝術團隊，從2001年起開始活動，希望藉由藝術，探索人類和自然、自身以及世界的新關係，是一處不只要用眼睛觀賞，還可以用身體直接體驗的藝術類型遊樂園。

位於東京的展場有兩處，一在台場，是常設美術館「teamLab Borderless」，另外一處在豐洲，從2018年7月開始進行為期2年多的新展覽「teamLab Planets TOKYO」，後者較前者規模小。我在旅日好朋友的推薦下，決定到台場的展覽館朝聖！

▲teamLab中最受年輕人喜歡的運動森林，打造成宇宙的彈跳床，玩一分鐘就會流汗。（圖／記者李玟儀攝）

teamLab有5大主題，Borderless World、運動森林、學習！未來遊樂園、燈之森林、幻花亭茶屋。每個主題的內容都不同，想要全部走一遍，至少要2個小時以上，特別是「運動森林」，可以親自用身體去和藝術互動，可以攀岩、盪鞦韆、彈簧床，搭配聲光效果，絕對玩到流汗！

▲▼東京新地標，teamLab。（圖／翻攝自YouTube／TFBOYS official官方頻道）

如果只想要美美的拍照，燈之森林和Borderless World是超殺相機記憶體空間的地方，既有大自然感官效果，也有像漂浮在銀河間的異次元空間感受，展覽館裡常常會有人找個角落席地而坐，靜靜地聽著配樂、看著景色的變化，你會很自然且舒服的享受被藝術包圍的感覺。

那麼要如何到teamLab Borderless呢？首先為了維護展場秩序及觀賞效果，每天都有限定人數，可以先在官網購票，台灣的遊客不用擔心還要到現場換票之類的手續，線上買票付款後會收到email，在你預定參觀日期的當天午夜12點一過，票券的QR CODE會自動生效，到時候掃描QR CODE就能入場，想到現場在買票也可以，但可能會因為售罄撲空。

▲東京新地標teamLab。（圖／記者李玟儀攝）

參觀當天建議穿著運動鞋或方便的平底鞋，因為展館內有不同的地形變化，平底鞋會容易走動，特別是想要體驗運動森林的話，穿著適合的鞋子會比較安全，展館內也有提供租借，不確定需不需要另外付費。

另外進入正式展覽館內之前，工作人員會引導到一旁的置物櫃，建議可以留隨身小包包放貴重物品和相機、手機，其他的東西可以全放進去，因為空出雙手才能更加全身心的去體驗藝術。

至於交通也很方便，搭乘百合海鷗號到青海站或是臨海線到東京電訊車站，大約步行5分鐘朝著摩天輪的方向走就能抵達，參觀完後還能順便玩台場一帶的觀光景點，非常適合安排一日遊的行程。

●本文作者／星光雲編輯，一個文字工人。