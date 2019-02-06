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林志玲爆乳跳水「替身嗆揭內幕」！　工作人員私曝春晚真相

記者李玟儀／綜合報導

林志玲睽違８年再登央視春晚表演尾上芭蕾《綻放》，網路上一片好評的同時，卻也爆出爭議，有網友質疑鏡頭拉遠景、跳水時腿部比例不對，猜測是替身上場，一名微博名稱「凡凡不會翻水水」的網友更發文提到：「做林志玲的春晚替身。」再度掀起熱議。

▲▼林志玲。（圖／翻攝YouTube）

▲林志玲首次嘗試水上芭蕾演出。（圖／翻攝YouTube）

「凡凡不會翻水水」發文寫下，「一條走心的總結，作林志玲姐姐的春晚水下替身很榮幸，一次難忘的經歷。」並且曬出多張春晚的表演圖，雖然她稱讚林志玲很美，卻也暗暗補刀：「志玲姐姐排練最後一天才來到現場，第一次見面就等了4、5個小時。」這句話讓林志玲的粉絲頗為不滿，回嗆：「當粉絲眼瞎嗎？」

對此，據《蘋果日報》報導，林志玲的經紀人表示：「整段節目90%由姐姐本人完成。」其餘的10%在導演組的考量之下，希望高難度動作由專業選手代替完成，並轉達林志玲對幕前幕後工作人員辛苦付出的感謝。

▲林志玲右邊的遠拍照被質疑腿部比例不對，引起替身之說。（圖／翻攝自微博）

此外也有工作人員澄清，林志玲錄了將近6天的節目，而非「最後一天才去現場」，所有的表演動作，只有高空一躍而下的部分因為有安全及專業問題，由替身上陣，同時工作人員也說，春晚是一個「秀」，而非實境節目，雖然林志玲完成了大部份的表演，但如果節目組有其他考量，也可能另外安排替身做，最後畫面的呈現，都由節目組決定，另外表示「凡凡不會翻水水」其實是水下指導者。

▲▼網友自稱是林志玲替身。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友自稱是林志玲替身。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友自稱是林志玲替身。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友自稱是林志玲替身。（圖／翻攝自微博）

林志玲與武漢漢秀藝術團、湖北省體育局花樣游泳隊、湖南省體育局花樣游泳隊以及遼寧芭蕾舞團一同演出。首次嘗試水上芭蕾的林志玲，只見她看似輕易地穿梭水面中，以及與表演團隊一起完成各種高難度動作，必定下足不少苦心，也讓眾人見證姊姊相當敬業的一面，並且帶來一段高水準演出。

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林志玲, 春晚, 央視春晚

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