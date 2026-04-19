郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況：沒後悔過

記者王靖淳／綜合報導

女星郭靜純在2006年和製作人王信貴結婚，婚後育有1女1子，一家四口在2020年移民溫哥華，最近她登上Podcast節目《老地方》，分享這些年的心路歷程，以及移民後的真實心聲。

▲郭靜純。（圖／翻攝自Instagram／kellykuo99999）

郭靜純表示，移民的出發點完全是為了孩子。她回憶起在台灣時，孩子每天過得比大人還辛苦，「每天比我們早出門，卻比我們晚回家」，甚至連老公都下班了，小孩竟然還待在安親班，這種就學環境讓她看了非常心疼，覺得台灣的教育體制對孩子來說實在太過勞累。

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來到異國生活，郭靜純自認適應能力佳，但唯一讓她感到遺憾的地方，是英文的進步幅度。她笑說，兒女是行動翻譯機，每次都因為怕她表達錯誤，總會第一時間出面代為處理所有雜事，導致她反而失去練習機會。她坦言，英文不好讓她的社交圈變狹隘，雖然有很多韓國、伊朗的媽媽想跟她交朋友，卻因語言隔閡而感到有距離，「這是我自己覺得有遺憾的地方。」

即便定居溫哥華，郭靜純透露事業並未因此停擺，反而拜現代科技所賜，工作量完全沒減少。如今回過頭看這幾年的移民生活，她也語氣堅定地表示，這份決定對孩子而言絕對是正確的，「我到現在為止，我從來都沒有後悔過。」