《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

▲黎礎寧時隔18年再被粉絲回憶起。（圖／翻攝自黎礎寧臉書）



記者翁子涵／台北報導

《超級星光大道》第3季季軍黎礎寧於2008年11月12日選擇輕生，年僅24歲，消息當年震驚演藝圈。時隔18年，曾一同參賽的戰友、歌手蔡忠穎近日在社群Threads發文悼念，並翻出她過去與歌手A-Lin同台合唱的影片，勾起不少粉絲回憶，不少人感嘆「如果她還在，現在一定已經是天后級歌手」。

黎礎寧當年以渾厚的中低音與帶有R&B色彩的唱腔受到矚目，在節目藝人合唱賽中曾與A-Lin合作演唱〈你還是不懂〉，表現穩健亮眼，甚至拿下滿分成績，被視為當屆冠軍熱門人選之一。

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不過同年8月賽事結束後，她最終拿下季軍，敗給徐佳瑩、林芯儀，原本預計簽約進入歌壇發展，卻在11月於台中市被發現於車內輕生，送醫後仍宣告不治。事件當時引發外界揣測感情因素，其父親曾出面否認相關說法，但也語帶無奈表示「不想再提那個人，但沒有他，礎寧不會走到這一步」。

消息傳出後，A-Lin也曾沉痛表示兩人情同姊妹，對於沒能及時察覺對方情緒感到自責，並希望她在另一個世界仍能持續唱歌。

如今蔡忠穎發文寫下：「看到脆上有人又在討論妳，大家都很想念妳的歌聲跟人，妳真的好傻好傻⋯我們三班的大家都沒有忘記妳，妳在另一個世界還好嗎？」字句間充滿思念。他也呼籲外界：「請大家記得她好嗎？我們三班十強永遠有她的位置，也永遠都懷念她、想她。」