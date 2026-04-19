幫Jisoo求情！大嫂親吐背後原因　崩潰：現在結束我算什麼

記者林汝珊／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波。之後一位疑似金政勳妻子A女發出長文指控對方為是家暴慣犯，不過強調Jisoo等人並不知情。稍早更在Threads發文，透露在輿論風暴下身心承受巨大壓力，坦言即使獲得不少支持，仍難以抵擋外界負面聲浪帶來的衝擊，引發網友關注。

▲Jisoo親哥金政勳遭指控家暴。（圖／翻攝自theqoo）

A女發文表示，父母日前曾勸她「一個人很難承受這一切吧，年紀這麼小就被大家知道這些事，真的好嗎？不如就讓彼此往好的方向結束吧。」不過她強調，是經過好幾個月，無數次思考後才做出的選擇，不管會變得多危險，都抱著連自己都放棄的心情才開始的，「如果現在就這樣結束，那我算什麼？ 之後是不是只會出現反擊說法，說我是瘋女人、是為了勒索錢才編造一切？」

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▲Jisoo大嫂再發文揭心境。（圖／翻攝自IG、Threads）

透露連日來因壓力影響食慾和睡眠，雖然有許多人替她加油，但也有不少批評聲音，「就算99個人替我加油，只要看到1則惡評， 心就像被撕得粉碎一樣。」坦言也因為這樣，開始體會藝人或網紅面對惡意留言時，內心該有多痛苦，因此呼籲外界不要去責怪那些無辜的人。



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