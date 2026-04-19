金像獎／梁家輝5度封帝！淚謝愛妻「忍了我44年」　廖子妤擊敗章子怡奪后

記者蕭采薇／綜合報導

第44屆香港電影金像獎19日晚間，於香港文化中心隆重登場。梁家輝憑藉《捕風追影》第5度奪下影帝、廖子妤則以《像我這樣的愛情》首度榮登影后寶座。此外，電影《風林火山》狂掃8大獎成為當晚大贏家，而《再見UFO》則抱回最佳電影、最佳導演等5項大獎，含金量極高。

▲第44屆香港電影金像獎，梁家輝（左）稱帝、廖子妤（右）封后。（圖／翻攝ViuTV）

梁家輝5度封帝！台上哽咽淚謝愛妻：忍了我44年

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梁家輝本屆在《捕風追影》中展現精湛演技，成功擊敗古天樂、張繼聰和陳家樂，迎來人生中第五座金像獎影帝寶座，封帝次數僅次於梁朝偉的六次。梁家輝在台上感性表示，今年剛好是金像獎第44屆，也是他踏入香港電影圈第44年，「所以這次的提名對我來說別具意義，無論拿不拿得到，都是我一個終身的榮耀。」

▲梁家輝以《捕風捉影》奪香港電影金像獎影帝。（圖／翻攝自ViuTV）

他首先感謝經紀人Elaine忍受了他許多責備，接著談到家人時，一向沉穩的梁家輝忍不住哽咽落淚：「我覺得最應該謝謝的是我的家人，我兩個女兒，我兩個女婿，我兩個孫子......（看一看手錶）現在不要打電話給我啊......還有我太太，他們都忍了我，尤其是我太太，忍了我44年，多謝！」深情告白感動全場。

擊敗章子怡！廖子妤首度封后「險漏謝男友」惹爆笑

影后方面，廖子妤以大熱門之姿，憑《像我這樣的愛情》擊敗章子怡、馬麗、陳法拉等強敵，首度奪下金像獎影后。她在宣布得獎那一刻就已經激動到眼眶泛淚，上台時更坦言心情很亂：「我一直在消化這件事，因為很多人說我是大熱門、很看好我，終於獲得提名，我是很害怕的。」

▲廖子妤以《像我這樣的愛情》奪香港電影金像獎影后。（圖／翻攝自ViuTV）

她真性情地剖析自己，明明很怕被大眾注視，卻偏偏熱愛演戲：「我的熱愛跟恐懼是很衝突的，但我就是很想試一下，我覺得人生就這麼一次。」她甚至在台上激動到笑稱：「突然忘記導演的名字，我知道我得獎你一定會比我還開心！」她也特別感謝父母從未懷疑過她的決定。

▲廖子妤差點忘記謝謝也在台下的男友盧鎮業，全場都在「打暗號」提醒。（圖／翻攝自ViuTV）

不過致詞到尾聲時，她險些漏掉最重要的另一半，直到台下眾人瘋狂「打暗號」提醒，她才驚覺趕緊補謝同為演員的男友盧鎮業（小野）：「我要謝謝我男朋友小野，謝謝你每天都陪我聊天，謝謝你給我無限量的支持。」回憶起22歲時首度入圍最佳新演員，轉眼已來到第44屆，她霸氣許願：「我希望第55屆、66屆、77屆、88屆依然可以參加金像獎。謝謝！」

《風林火山》狂掃8獎、《再見UFO》奪最佳電影

本屆金像獎的電影大戰同樣精彩，由麥浚龍執導的《風林火山》氣勢如虹，一口氣包辦了最佳男配角（杜德偉）、最佳編劇、最佳剪接、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳音響效果共8項大獎，成為全場獲獎數最多的最大贏家。

▲《再見UFO》拿下香港金像獎最佳電影。（圖／翻攝ViuTV）

居次的《再見UFO》雖然抱回5獎，但獎項「含金量」極高，一舉拿下了最佳女配角（衛詩雅）、最佳導演以及年度最大獎「最佳電影」，成為本屆典禮中最風光的大作。

▲梁栢堅以《再見UFO》拿下香港金像獎最佳導演。（圖／翻攝ViuTV）

2026第44屆香港電影金像獎得獎名單



最佳電影 《再見UFO》



最佳導演 《再見UFO》梁栢堅



最佳男主角 《捕風追影》梁家輝



最佳女主角 《像我這樣的愛情》廖子妤



最佳男配角 《風林火山》杜德偉



最佳女配角 《再見UFO》衛詩雅



新晉導演 《女孩》舒淇



最佳新演員 《女孩不平凡》鄧濤



最佳編劇 《再見UFO》江皓昕、錢小蕙



最佳視覺效果 《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛



最佳美術指導 《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees



最佳剪接 《風林火山》張叔平



最佳攝影 《風林火山》Sion Michel、Richard Bluck



最佳服裝造型設計 《風林火山》蘇柏傑、王汁



最佳音響效果 《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana



最佳原創電影音樂 《風林火山》坂本龍一、Nate Connelly



最佳動作設計 《捕風追影》蘇杭



最佳原創電影歌曲 《華富一號》（再見UFO） 演唱：黃淑蔓