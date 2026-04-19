侯孝賢恩師！金馬大師賴成英辭世享耆壽95歲　李遠悲憶「提酒爬山」暖舉

記者蕭采薇／台北報導

台灣電影界資深攝影大師及導演賴成英，18日不幸辭世消息，享耆壽95歲。聽聞噩耗，文化部長李遠深感哀悼，感性表示賴成英不僅是推動臺灣電影發展的重要樞紐，更是許多電影大師的啟蒙導師，文化部將呈請總統明令褒揚，向這位將一生奉獻給電影的影壇巨擘致上最高敬意。

▲2019年賴成英接受國家電影及視聽文化中心訪問。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

大導演毫無架子！李遠悲憶「提酒爬山」暖舉：他是我的貴人

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賴成英在2022年榮獲金馬獎終身成就獎時，李遠就曾感嘆這是一份「遲來的肯定」。李遠回憶，年輕時的賴成英是各大導演瘋狂爭奪的王牌攝影師，後來升格當導演，更提攜了無數後進。包含國際大導侯孝賢的第一個劇本《桃花女鬥周公》，以及陳坤厚、李遠本人的首部電影劇本《男孩與女孩的戰爭》，全都是由賴成英執導，更曾邀請侯孝賢擔任副導演。

▲賴成英工作照。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

李遠回憶起當年與賴成英共事的點滴，透露當時早已是大牌導演的「賴桑」，為了和他這位「第一次當編劇的菜鳥」討論劇本，竟常常親自爬上石牌軍艦岩的陽明醫學院，甚至還會暖心帶上一瓶酒相贈。李遠感動地直呼：「賴成英為人非常謙虛，一點大導演的架子都沒有。」坦言對方絕對是自己初次踏入電影界的超級貴人。

赴日取經見證影史！奠定台灣電影色彩美學

1931年出生於臺中大里的賴成英，1950年從中影前身「農教」的練習生做起，電影生涯參與攝影作品超過70部、執導約18部。他更是臺灣引進彩色攝影技術的先鋒，1958年赴日本研習後將最新技術帶回臺灣，隨後與李行導演展開長期合作，憑藉《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》三度奪下金馬獎最佳攝影獎。

▲賴成英於《海鷗飛處》拍攝現場工作照。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

長年投身影像工作的賴成英，一路見證了臺灣電影從黑白到彩色、從健康寫實主義走到臺灣新電影的風格演變。晚年他也不吝將大批珍貴的電影資料捐贈給國家電影及視聽文化中心收藏，並四度參與口述歷史影像紀錄，為臺灣電影留下了最寶貴的文化資產，典範將永遠留存在影迷心中。

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