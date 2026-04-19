獨家／前政治記者轉戰SWAG！　遭爆料被逼道歉「淚揭離開新聞圈內幕」

記者孟育民／台北報導

人氣SWAG直播主「Sandra」以歌唱、運動風格在平台活躍，是少數未走裸露路線仍闖出一片天的代表，累積大批忠實粉絲。她原本是一名政治記者，已加入SWAG 1年多的時間，表現亮眼，先前更創下平台紀錄，單日獲得高達2000萬鑽石抖內（約新台幣120萬元），吸金實力驚人。她接受《ETtoday星光雲》訪問，談及從新聞圈離開的過往與挫折風波，坦然面對傷痕，講到激動處更潸然落淚，令人心疼！

▲Sandra私下有接主持工作，空檔還會在SWAG直播唱歌、運動。（圖／本人提供）

Sandra透露，私下其實也接觸不少展場與主持工作，當初加入SWAG時並不了解平台風格，單純將其視為一種收入來源。不過她選擇走健康路線經營，除了在直播間唱歌，偶爾也會穿著運動內衣與粉絲一起運動，她也坦言，初期經營並不順利，一度萌生放棄念頭，「我第一天直播就一直唱歌，唱了一、兩個小時，只有一個人送69元的禮物，還是免費可以拿到的那種。」原本以為只要直播滿時數就能領到底薪，後來才發現必須達到業績門檻，所幸一路堅持下來，最後她逐漸找到自己的定位與觀眾群，不靠裸露路線，仍在平台闖出屬於自己的一片天。

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▲Sandra用自己的風格闖出一片天。（圖／本人提供）

事實上，Sandra畢業於新聞科系，出社會後曾在電視台跑政治線，雖然僅待不到一年，但對工作抱有極高的熱忱。她透露，當時每天工時長達16至18小時，壓力大到曾短時間內暴瘦近10公斤，還因此大病一場。不過真正讓她決定離開的關鍵，並非工作辛苦，而是過去擔任外拍模特兒的經歷遭眼紅人爆料，甚至登上各大新聞版面，引發外界關注。

她坦言，學生時期就有接拍比基尼等攝影工作，對她而言那是正當且健康的收入來源，但卻因此被放大檢視，最後被長官逼迫錄製帶有「委屈」情緒的回應影片，讓她無法認同。Sandra直言，自己並不覺得那些經歷需要被否定，也不願配合外界的既定框架，「我拍那些東西是很健康的，那是我的工作，為什麼要用有色眼光看？我覺得那不是公平公正的對待！」最終在價值觀衝突下，她心灰意冷選擇離開新聞圈，轉而走上另一條人生道路。

▲Sandra過去曾是一名政治記者。（圖／本人提供）

Sandra談起過往語氣看似雲淡風輕，但其實內心仍留下陰影。她坦言每每回憶起那段經歷仍會觸動情緒，甚至當場落淚說：「現在想起來還是會難過，也過了很久，也有人問我要不要回去。」她表示，當時覺得時機未到，因此選擇婉拒。她也透露，自己其實對新聞工作仍保有熱忱，但隨著現今主持與直播事業逐漸穩定成長，認為沒有必要再回到過去的環境，「後來覺得主持慢慢有起來，我可以自己安排時間，收入甚至比當記者多3倍。」

▲Sandra坦然面對傷口，絲毫不在乎外界眼光。（圖／本人提供）

被問及是否後悔離開新聞圈？Sandra果斷說不會，「不是不想回去，而是現實讓你回不去。」她表示自己依然對新聞產業抱有興趣，但現階段更享受主持與直播帶來的發展空間。她也強調，過去在新聞界累積的經驗並沒白費，反而成為現在主持工作的養分。最後直言，自己不想走和別人一樣的路線，選擇堅持做自己，「我不會為了五斗米折腰，喜歡我的人自然會留下來。」

