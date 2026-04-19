AKMU秀賢爆瘦30公斤！「臉型全變樣」：不想再經歷第二次

記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣音樂組合AKMU（舊名為：樂童音樂家）由兄妹檔李燦赫、李秀賢組成。減重有成的秀賢近日公開表示減了約30公斤，外型出現明顯改變，並在YouTube頻道上傳紀錄影片，分享自己克服低潮並一路延續至減重的心路歷程。

▲AKMU秀賢減重30公斤，臉都變尖了。（圖／翻攝自YT／이수현 Official）

秀賢提到會開始減重的契機是因為哥哥的提議，「當時正在準備搬家，哥哥建議我『用全新的心態試試看排毒（Detox）』。」她笑說一開始只是想著先試3天看看：「因為知道自己可能會一直拖延運動，教練甚至直接到家中指導訓練，自然就建立起固定作息，最後甚至發展成像合宿一樣的訓練模式。」

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▲李燦赫也陪妹妹秀賢一起運動。（圖／翻攝自YT／이수현 Official）

秀賢也坦言很多次都想放棄了，但告訴自己一定要撐到最後，「真的辛苦到再也不想經歷第二次。她也公開生活作息，每天早上7點空腹開始游泳，之後進行飲食管理與多項運動，若當天運動量不足，還會追加訓練，透過羽球、跑步等多種運動交替進行。

最終減重約30公斤，秀賢也說道：「現在進入需要自己維持體態的階段，正在培養控制能力。」強調比起過度執著外貌，對現在的自己已經非常滿意。感性表示：「現在的我開始期待自己的未來，這讓我感到很神奇。當發現自己真的能改變時，人生也變得更加快樂了。」