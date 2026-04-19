劉宇寧開唱病到唱不下去！緊掐衣角臉發白忍痛　被3工作人員緊急帶離

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星劉宇寧因《折腰》爆紅，直白爽朗個性深受粉絲喜愛，近來正在巡迴演出的他，18日在南京舉辦最終場，過程中卻出現面色難看、緊抓衣角的忍痛神情，更一度難以唱下去，工作人員透露他在演出前感冒，卻仍硬撐上台，敬業態度令現場粉絲心疼看哭。

▲劉宇寧感冒。（圖／翻攝自微博）



劉宇寧病倒 唱到一半頻露不適反應

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整場演出歷時近3小時，但劉宇寧展現驚人意志力，表演依舊在水準之上，在談話環節坦承自己「有點感冒」，幽默地請求粉絲擔待，打趣稱：「如果唱破音了，大家就默念是網速卡了。」過程中多次出現吸鼻子、捂胸口等動作，甚至需含喉糖來緩解喉嚨不適，但唱功依舊穩健。

當演唱到〈盜夢〉時，劉宇寧被拍到掐緊衣角，疑似是強忍身體不適，之後更有粉絲發現他臉色明顯轉白，體力看似透支，數萬名觀眾多次齊聲高喊「休息一下」、「別唱了」，希望能減輕偶像的負擔，在劉宇寧喝水的空隙，全場更是默契接唱，在點歌環節，他因體力不支開玩笑說：「放我下去。」隨後由三名工作人員協助撤離舞台進行狀態調整，令粉絲心疼不已。

▲劉宇寧感冒。（圖／翻攝自微博）

工作人員心疼曝劉宇寧忍痛真相 「真的不太行了」

工作人員事後也發文透露，劉宇寧在前一天彩排狀態就不是很好，「大家都有說『差不多就可以了』，但宇哥還是很敬業地基本每首都盡力唱完，所以今天真的是有一些不舒服。不然你們懂的，如果不是真的不太行了，不會說『把我降下去吧』。你們的大合唱他都有聽到，很棒！你們很棒！謝謝所有人！他聽得很清楚的！謝謝所有人！」