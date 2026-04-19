狄鶯直播喝茫露腳底板！　首度爆氣回擊「孫安佐喝母奶」：你白痴啊

記者田暐瑋／綜合報導

資深女星狄鶯18日首度進軍影音串流平台 Twitch開直播，一上線便展現海派性格，，不僅現場拚酒展現豪氣，更對網友的提問有問必答，直接對著鏡頭高舉雙腿大方秀出腳底板，更對流傳已久的「孫安佐國中還在喝母奶」一事，首度正面回擊。

狄鶯在直播中強調自己是真性情的「狄大哥」，即將迎來64歲生日的她，依舊神采奕奕，面對各類辛辣甚至是惡搞的要求，幾乎有求必應，當有觀眾提出想看「腳底板」的另類要求，狄鶯毫不扭捏，直接對著鏡頭高舉雙腿大方展示，引發直播間一陣暴動。

▲狄鶯露腳底板。（圖／翻攝自Twitch）

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談到近期人氣陸劇《逐玉》，狄鶯說早就追完，透露有朋友認為田曦薇的齊瀏海大眼造型與她年輕時頗為神似，而有網友惡作劇將劇名「逐玉」歪樓問能不能看她洗「足浴」時，狄鶯當場回嗆「你當我猴子啊！問一些正常的，不正常就下去吧。」

針對流傳已久的「孫安佐國中還在喝母奶」一說，狄鶯在直播中也首度正面回擊：「你白痴啊！他國中的時候我還有奶嗎？」嗆網友應該去詢問自己的母親，國中時是否還有母乳。事實上，孫鵬去年就曾在談話節目中澄清，所謂「抱著睡、吸乳房」的傳聞純屬天大的笑話，強調兒子只是睡前會到父母房內聊天。

▲狄鶯疼愛兒子孫安佐 。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）