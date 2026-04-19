3年前宣布同婚！日男星拋震撼彈退出演藝圈：我找到了歸宿

▲馬沙露可（マサルコ）2023年和伴侶「結婚」，但因為日本同婚尚未合法，所以並未進行登記。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本喜劇演員馬沙露可（音譯：マサルコ）3年前公開宣布和一名男老師進入同性婚姻，引發話題。而近日他卻突然在社群公開表示，他不僅將退出所屬的吉本興業，更將離開演藝圈，並坦言背後的真正原因，就是他已經失去了想繼續從事演藝工作的念頭，「不想再做了」，並回顧自己的過往，認為現在自己已經走到了終點，找到了歸宿。

以同志身分闖蕩演藝圈 3年前宣布「同婚」但無法登記

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曾以搞笑二人組「GIGA THRASH!!」出道、並被選為「吉本坂46」第一期成員的諧星馬沙露可，是一名公開出櫃的男同志，他的自我介紹寫道，他可以完美模仿女偶像的舞蹈動作，還曾放話他會竭盡所能證明，就算是男同志也能成為頂級偶像。

馬沙露可2023年8月宣布與一名圈外的小學老師「結婚」，還公開自己的新婚旅行和拍攝結婚照的影片。但由於日本的同婚尚未合法化，馬沙露可表示：「雖說是結婚，但因為是同性婚姻，所以在法律上無法登記入籍。」

▲馬沙露可（マサルコ）曾是「吉本坂46」的第一期成員。（翻攝自吉本坂46官網）

突宣布引退！ 坦言理由「不想幹了」

馬沙露可17日無預警在社群發文宣布，他在進入吉本興業10年後決定退出的消息，並表示不會再從事演藝工作。他先是感謝眾人一路以來對他的支持，但他也坦白說明退出的理由，「是因為我已失去了從事演藝活動的念頭；或者應該說，我已經不想幹了（笑）」。

馬沙露可說，自己最一開始並不是為了當藝人才進入吉本興業，但有幸能以21期首席的成績畢業，並在節目中獲得肯定，嘗試過電視、漫才、連續劇、舞台劇、聲優、歌手等工作，最重要的是入選「吉本坂46」，實現了他人生中最想達成的目標、成為名副其實的偶像，他非常感謝。「即使吉本坂46未來復活，我也不會回歸了…」吉本坂46已於2022年在疫情的影響下終止團體活動。

被脫光衣服丟出家門、在學校被霸凌 悲慘童年對比現在的幸福

他回憶起自己的成長過程，從小就被家人否定、貼標籤，每天在父親的怒吼中長大，甚至被脫光衣服丟到門外、耳膜都被打破，在學校也遭受霸凌，但也因為如此，他抱持著「渴望被認同」的決心，在掙扎和痛苦中達成了自己的目標。

如今他遇見了他的伴侶「小馬」（マー君）、和家人斷絕了關係，還有一隻愛犬相伴，並經營著自己的同志酒吧「Gay Bar Gaydol Master」，他突然意識到：「原來這就是幸福吧。現在是我人生中最幸福的時刻」。

▲現在有伴侶和愛犬相伴的馬沙露可直呼：「原來這就是幸福」，認為自己已經找到了歸宿。（翻攝自X）

大概是因為以前一直過得很不幸，如今擁有的一切，讓馬沙露可覺得自己已經抵達了「終點」，找到了屬於自己的歸宿。今後他會守護著小馬和愛犬以及這家有許多重要客人的店，雖然不再從事演藝活動，但還是會更新社群，也歡迎大家到大阪時來店裡找他玩。

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