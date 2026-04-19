金像獎／古天樂玩瘋了！Kiss Cam凌空狂啾3女神　章子怡火辣美背殺翻紅毯

記者蕭采薇／綜合報導

第44屆香港電影金像獎19日登場！原本莊嚴肅穆的頒獎典禮，今年卻罕見變成大型「失控」爆笑現場。大會竟出奇招，在現場玩起「Kiss Cam（親吻鏡頭）」環節，瞬間炒熱全場氣氛，古天樂更是嘟嘴隔空啾了3個女神！

▲古天樂和宣萱、郭羡妮以及滕麗名三大女神玩KISS CAM。（圖／翻攝自Viu TV）

古天樂玩瘋了！凌空嘟嘴狂親3女神

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最掀起全場高潮的，莫過於男神古天樂！向來給人酷帥形象的他，在鏡頭轉到自己面前時，竟然完全拋開包袱「玩瘋了」，對著身旁《尋秦記》三大女神宣萱、郭羡妮以及滕麗名，瘋狂凌空嘟嘴作勢親吻。這段超爆笑的畫面讓全場狂歡，網友也大讚古天樂真的超級放得開。

▲古天樂和宣萱、郭羡妮以及滕麗名三大女神玩KISS CAM。（圖／翻攝自Viu TV）

除了古天樂，KISS CAM更捕捉到金像獎主席爾冬陞和影壇大哥大洪金寶。這兩位平時給人嚴肅印象的重量級大老，在鏡頭「威逼」下竟也超配合，爾冬陞更主動湊近洪金寶作勢親吻，這段「男男吻」的爆笑互動完全顛覆大眾想像。此外，女星衛詩雅則是在鏡頭前顯得十分害羞，最後在老公的主動攻勢下，乖乖獻上甜蜜香吻，恩愛畫面當場閃瞎眾人。

▲金像獎主席爾冬陞和影壇大哥大洪金寶，也被拱玩KISS CAM。（圖／翻攝自Viu TV）



章子怡辣露美背殺翻紅毯！世紀同框舒淇

典禮除了場內笑聲不斷，場外的紅毯同樣星光熠熠。曾兩度封后的國際影星章子怡，本屆憑藉《醬園弄．懸案》再度角逐最佳女主角。她身穿一襲藍色漸層上衣搭配黑色長裙優雅亮相，沒想到一轉身更是「心機十足」，大片雪白美背直接見客，性感指數破表。

▲章子怡憑藉《醬園弄．懸案》再度角逐「香港電影金像獎」最佳女主角。（圖／翻攝章子怡工作室微博）

被問到有沒有信心第三度封后？章子怡笑說：「搞得人都緊張的，信心肯定會有，但其實塑造好角色，比手捧獎盃更重要，過程有很大收獲。」有趣的是，章子怡在紅毯上還巧遇了女星舒淇，兩位頂級女神開心擁抱打招呼，章子怡更特地轉過身，大方給舒淇欣賞自己的火辣美背，成為紅毯上最吸睛的絕美風景。