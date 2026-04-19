遭爆在家猝死！　羅志祥首露面揭「幕後真兇」親吐身體現況　

▲羅志祥出席活動。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

藝人羅志祥日前遭網路瘋傳「在家猝死」烏龍死訊，嚇壞不少粉絲，經紀人第一時間火速澄清：「他早上去打球了。」直接打臉謠言，羅志祥今（19日）出席中醫診所記者會，親自現身報平安，一開口就幽默自嘲：「我還活著，如果我莫名其妙在家猝死，那這間中醫診所就不用去了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅志祥露面撇烏龍死訊。（圖／記者周宸亘攝）



對於離譜傳聞，他直呼相當傻眼，當下自己其實正在打球，「朋友一直傳訊息來，我就回他們，如果你相信這是真的，你覺得我還會回你嗎？為什麼會相信一個不知名的台南詹先生？」語氣滿是無奈，他還特地點進該造謠內容查看，發現內容誇張到不行，「那個人說很多人都死掉，我也已經死兩次了。」

被問是否會因此動怒，他高EQ回應：「不會生氣，就是造成很多困擾，經紀人一直接到一堆電話。」還笑說當下朋友還虧他：「你現在是靈魂還是本人？」讓他哭笑不得。

至於健康狀況，羅志祥也自信表示：「非常好。」透露自己每年7月都會固定做健康檢查，平時也透過中醫調理身體，狀況改善不少，不過他坦言偶爾還是會忍不住「失控」愛吃甜食，過去他也曾因愛吃油炸食物導致膽固醇亮紅字，不過現已調整飲食與生活習慣，努力維持健康狀態。