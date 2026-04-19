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金像獎／杜德偉入行41年奪男配！台上放閃愛妻　曝梁家輝暖舉「深夜神救援」

記者蕭采薇／綜合報導

第44屆香港電影金像獎19日舉行，杜德偉憑藉在電影《風林火山》中的精湛演技，成功一擊即中，勇奪本屆「最佳男配角」殊榮！他在台上感性感嘆，自己其實已經很久沒有在香港參與電影演出，「今年是我入行41年，這個獎對我來說意義非凡。」他也坦言，原本在腦海中想了許多致詞內容，但一站上台激動到「現在什麼都忘光了」。

▲杜德偉《風林火山》奪香港電影金像獎「最佳男配角」。（翻攝自Viu TV）

▲杜德偉《風林火山》奪香港電影金像獎「最佳男配角」。（翻攝自Viu TV）

急奔梁家輝家求救！影帝超暖「徹夜陪讀劇本」

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杜德偉除了感謝評審的青睞，也特別點名感謝《風林火山》導演麥浚龍，寫出一個如此精彩又特別的角色給他，並給予他極大的信任。此外，他更曝光了一段超暖心的幕後秘辛，大方感謝同片演員、影帝梁家輝的無私力挺。

▲杜德偉《風林火山》奪香港電影金像獎「最佳男配角」。（翻攝自YouTube／香港電影金像獎）

▲杜德偉《風林火山》奪香港電影金像獎「最佳男配角」。（翻攝自YouTube／香港電影金像獎）

杜德偉透露：「當我一拿到這個劇本，第一時間就衝去他（梁家輝）家！他花了一整晚的時間，跟我分享他對這個角色的想法與心得。」他直言整個討論過程非常精彩，很想在台上立刻和大家分享，但因為內容實在太長了，笑稱之後有機會做專訪時，一定會再跟大家詳細道來。

甜謝靈魂伴侶！《風林火山》成金像獎大贏家

在致詞的最後，杜德偉也不忘向最愛的家人感性告白，特別感謝了他的「靈魂伴侶」太太以及寶貝兒子AJ，甜喊：「你們是我永遠最強的後盾，謝謝大家！」

▲杜德偉以《風林火山》奪香港電影金像獎最佳男配角。（圖／翻攝自杜德偉微博）

▲杜德偉以《風林火山》奪香港電影金像獎最佳男配角。（圖／翻攝自杜德偉微博）

而杜德偉參演的《風林火山》在本屆金像獎可說是氣勢如虹，除了奪下最佳男配角外，還一舉拿下「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」及「最佳音響效果」，暫時狂掃5項大獎，成為典禮上的大贏家。

 

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香港電影金像獎杜德偉風林火山

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