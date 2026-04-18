福原愛生了！　「產後首露面」耳下激短髮近照曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本桌球名將福原愛去年底宣布再婚懷孕，對象是曾傳出緋聞的橫濱男A先生，兩人已於初夏登記結婚。為此，日媒今（18）日確實，福原愛已順利產下寶寶，產後近況隨之曝光。

▲福原愛。（圖／翻攝自微博）

根據日本媒體《FLASH》報導，福原愛已順利產下第三胎，目前正沉浸在新生命到來的喜悅中，而她的產後近照也隨之曝光，原來是已退役的日本排球名將古賀紗理那，透過社群分享兩人的合照，照片中福原愛剪掉了長髮，改以俐落的耳下短髮造型現身，整體風格煥然一新。

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事實上，福原愛去年在日媒專訪時，曾大方分享懷第三胎後的規劃，「短期內大概會因為育兒而沒什麼時間。」不過她提到想讀研究所，原本2007年錄取早稻田大學，因為隔年要參加北京奧運而休學，最後更直接退學。她為此一直感到後悔，希望將來攻讀研究所，學習運動管理。

▲福原愛產後近照曝光。（圖／翻攝自Instagram／sarina.koga）

此外，福原愛也坦白說道：「我曾讓很多人造成困擾，也因為受到社會砲轟甚至一段時間不想站在人前……但正是因為這樣的我，才覺得有一些事是我可以說的。如果未來還能有機會，我希望能以福原愛的身份，對乒乓球以及支持我的人們做出回報。」