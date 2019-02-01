劉在錫太會問！　《Sky Castle》慧娜爆雷嚇傻：能說嗎？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《Sky Castle》描述上流社會的父母，用盡手段想將兒女送進最高學府，卻衍生各種黑暗面，掀起全韓追劇風潮，觀眾燒腦解讀戲劇裡的秘密。其中，不少人認為慧娜其實才是郭美香的女兒，成為粉絲最好奇的一點。對此，飾演慧娜的金寶拉31日在《歡樂在一起》親口說出內容，但戲劇還沒播岀結局，她意外爆雷，當場嚇壞直呼「這能說嗎」。

▲▼劉在錫問到慧娜在戲裡，到底真實父母是誰？（圖／翻攝自KBS）

金寶拉在戲劇《Sky Castle》飾演聰慧的慧娜，她與藝瑞是死對頭，更藏著驚人的身世秘密，兩人其實是同父異母的姐妹。然而，戲劇播岀至今藏著許多「轉折」，有劇迷開始分析，慧娜有可能是郭美香的女兒，由於她曾抱著郭美香喊「媽媽」，再者，藝瑞也曾對郭美香暴怒表示：「你真的是我媽嗎？」令劇迷開始懷疑慧娜其實才是郭美香的女兒。

▲▼慧娜親自解答，她真的不是郭美香的女兒。（圖／翻攝自KBS）

《歡樂在一起》31日邀來《Sky Castle》所有童星角色，金寶拉被劉在錫問到有沒有可能是郭美香的女兒？但她絲毫沒猶豫、親口證實「不可能」，下一秒驚訝表示：「這可以說嗎？」結局都還沒播，她卻意外爆雷，令所有人笑翻。

▲主持人被爆雷。（圖／翻攝自KBS）



事實上，飾演藝瑞的金惠允透露，她當初演一演也曾懷疑，自己可能不是郭美香的女兒，「我還沒收到後半部劇本時，本來很篤定『她（郭美香）就是我媽』，但漸漸地我也開始懷疑『喔，不是我媽嗎？』」如今演員親口證實兩人的關係不如網友所想像的，也讓不少人笑喊「失望，以為還有反轉」。《SKY Castle天空之城》不只掀起南韓追劇熱潮，台灣也將於KKTV上架播岀，2日中午12點先釋出10集，3日12點再釋出剩下的10集。

劉在錫追問慧娜到底是誰的女兒片段請點我