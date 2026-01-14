ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

叫賣哥入境日本險遭原機遣返
超商連續5天零食飲料「買1送1」
網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

蔡英文看完《冠軍之路》發聲「讓世界理解臺灣」　心得文被讚爆！

記者黃庠棻／台北報導

由威剛科技、中華職棒出品2026年最強大紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），上映2週票房突破4500萬，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名，口碑熱度持續發酵，在2026年3月世界棒球經典賽來臨前夕，這部片榮耀與堅毅不屈的臺灣精神，更成為全民提振士氣的關鍵動力。

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

前總統蔡英文昨（13）日透過小英之友會包場，欣賞《冠軍之路》，她在社群平台上透露自己觀影後的情緒非常強烈。決賽時因為人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前或是親自到東京為臺灣加油，很謝謝導演把整個過程記錄下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

蔡英文說道「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於臺灣的榮耀與感動」，她也分享外國播報員用英文說出的觀察「這場比賽，讓世界理解什麼是臺灣」，她表示這份奪冠的感動，將成為好幾個世代臺灣人共同的記憶，並感性寫下「有時候，臺灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神」，同時也透過《冠軍之路》許下期許「我相信，未來的臺灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的臺灣。」

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

運動部部長同時也是奧運羽球金牌選手的李洋，日前和立法委員蘇巧慧出席電影活動，在映後分享以「選手身份」觀影的心情，他透露自己非常感動，同時也對選手面對壓力與期待的心理狀態感同身受，好奇導演如何揣摩、拍攝《冠軍之路》。

導演龍男以撒克凡亞思表示，這是臺灣第一個成人棒球階級的冠軍，也是臺灣棒球最重要的一個時刻，能有機會記錄下來會是很棒的事情，而紀錄片在開拍的不被看好，更讓他覺得肩上的責任越大，因為每個人都會碰到這種不被看好的困難，在《冠軍之路》中可以看到球員不顧輿論聲浪，只專注在球場上努力投球揮棒，最後扛住壓力奪下冠軍，讓這部片成為2026開年最能代表臺灣棒球精神、也最熱血激勵人心的作品。

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》不單是紀錄臺灣棒球在2013年經典賽的憾事，到2024年世界棒球12強賽奪冠的翻身過程，也揭秘球員遠赴他鄉刻苦練習的故事；在運動賽事裡，除了贏球讓臺灣和世界對話，更找到屬於自己的意義，那些不服輸、堅持、熱血與治癒的道理。

中華職棒會長蔡其昌日前攜中職明星球員黃子鵬驚喜現身映後，蔡其昌分享，臺灣球迷對棒球的情感極深「因為太愛、太期待冠軍，才會在輸球時產生挫敗感」，也提到電影從2013年最接近打敗世界第一強國的時刻開始，將中華隊追求冠軍的歷程一路鋪陳，當年的選手們帶著種種歷練成為2024年的教練，世代交棒與傳承，陪伴年輕一輩的選手擊敗日本奪下冠軍，彷彿替所有球迷做了一次情緒的整理與安放。

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

黃子鵬也對著滿場觀眾分享長達5分鐘的感想，他坦言球員在場上並沒有想像中那麼堅強，會受到輿論跟期待的影響，而球迷就是一股穩定他們的力量，讓大家有勇氣去突破自己的心理狀態。

而黃子鵬回憶起過往在國際賽投球時，曾因壓力過大顫抖、難以控球的經驗，那時候失敗的感覺仍記憶猶新，因此對2024年拿下世界冠軍的那刻，他很感謝有球迷的存在，無形之中給了所有球員團結凝聚的力量，並感性表示「冠軍是一個附加價值，重點是比賽過程中的氛圍會記一輩子」，讓球迷紛紛紅了眼眶。

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

除了球員的分享，週末的映後活動同樣熱血沸騰，中華隊應援團長Travis崔維斯、York與啦啦隊秀秀子現身帶動應援，喊著「We are！Team Taiwan！」口號、熱唱「臺灣尚勇」，只見球迷身穿球衣、手搭著肩齊聲合唱，還有人吹汽笛喇叭助陣炒熱氣氛，彷彿就在球場看台上激動幫球員加油打氣。

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。（圖／牽猴子提供）

隨著討論度持續攀升，全臺包場活動也不間斷展開，其中花蓮門諾醫院特別包場，邀請光復鄉的棒球隊選手們一起進戲院欣賞《冠軍之路》，將中華隊「不放棄」的運動精神，傳遞給正在重建道路上的小球員們，讓他們在球場重建的日子裡，依舊堅定對棒球的熱愛。

《冠軍之路》橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整呈現臺灣棒球從低谷到登頂的榮耀旅程。電影《冠軍之路》已於全臺盛大上映，邀請所有曾為中華隊吶喊的觀眾，一同重溫那條寫滿汗水與奇蹟的冠軍之路。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

冠軍之路

推薦閱讀

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

11小時前

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」他急關留言

6小時前

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

12小時前

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

1小時前

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

11小時前

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

19小時前

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

19小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

1/13 08:49

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！　哭認：當天吃了40片安眠藥才失控

5小時前

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

20小時前

林襄傳遭莉奈冷凍！　「悄調整事業方向」經紀合約現況曝

林襄傳遭莉奈冷凍！　「悄調整事業方向」經紀合約現況曝

9小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版

《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版
香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

看更多

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

即時新聞

剛剛
剛剛
剛剛0

2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

5分鐘前0

曾獲大獎肯定！新加玻男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

8分鐘前0

頑童公認「最雷隊友」是他！ 放話大巨蛋開唱：必須拿下

1小時前0

阿本砸千萬買房！20年積蓄全梭哈　咬牙過日：通告費就是生活費

1小時前2

林依晨離開台灣「自製倒數月曆」給4歲愛女　親曝2寶媽育兒秘訣！

1小時前10

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

1小時前10

陳詩媛懷孕被下令控制體重　「1公斤都不能多」崩潰：太難了吧

1小時前0

《單身即地獄》魅力王剪掉長髮帥爆！民眾花蓮巧遇：本人短髮好帥

1小時前0

阿本秘戀炎亞綸9年！吐心路歷程「壓力緊繃」　認花2年走出情傷

1小時前1628

快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！　「連球都沒碰到」大氣比讚對手

讀者迴響

熱門新聞

  1. 私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒
    11小時前1827
  2. F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」
    6小時前164
  3. 范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：輸贏上萬起跳
    12小時前2664
  4. 快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！
    1小時前2825
  5. 緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商下手　遭揭真面目
    11小時前107
  6. 阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　親曝真實想法
    19小時前2222
  7. BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」
    19小時前14
  8. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    1/13 08:49162
  9. 網美爆睡遍頂流「悽慘下場曝光」！
    5小時前105
  10. 「最正啦啦隊女神」上月生病住院！　親曝藥物副作用
    20小時前1210
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合