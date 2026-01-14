禾浩辰求婚成功半個月…親曝婚禮進度！　放閃吳品潔「花了一輩子」

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，他去年在24日驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。今（14）日他與好友宋芸樺一同出席活動，也是他求婚後首度公開露面，一字一句都流露出幸福的氛圍。

▲禾浩辰求婚後首度露面。（圖／記者黃庠棻攝）

禾浩辰今（14）日與好友宋芸樺一起在台北101出席時尚活動，是他在求婚後首度公開露面，笑說手上拿著的包包很中性，不管是自己拿或是未婚妻吳品潔揹都很合適；一旁的宋芸樺久違從美國回台，身穿深V短版上衣，大秀性感又健美的身材。

▲禾浩辰、宋芸樺一同出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，禾浩辰也大方分享與未婚妻吳品潔已經在規劃婚禮，心裡已經有理想的場地，但目前還在如火如荼地準備，至於喜帖的部分，他笑說還在做表單，雖然時間緊迫但希望在這兩天內給親友，婚禮希望在上半年舉行。

▲禾浩辰求婚後首度露面。（圖／記者黃庠棻攝）

而禾浩辰被問到是否雙喜臨門，他強調自己現在「only人夫」，吳品潔還沒有懷孕，目前已經改口叫對方「老婆大人」，夫妻倆預計在上半年舉辦婚禮，但在這之前會先去登記，兩人已經算好好日子了，而他的母親先前大讚女方「很滿意這個媳婦」，他表示求婚前一個禮拜就有提早跟媽媽講。

▲禾浩辰求婚後首度露面。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，禾浩辰回顧求婚當天，他甜蜜放閃「花了一輩子去準備求婚，就是希望可以順利，其實2025下半年一邊拍戲，一邊準備求婚，我們又同居，誓言要偷偷寫，需要花很多心思」，還被一旁的宋芸樺爆料「偷偷在公司彩排」，甚至求婚太過低調，沒有事先通知好友，讓宋芸樺悄悄走心。