章若楠《難哄》爆紅片酬2000萬卻租屋住！　9年狂砸8100萬養全家

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星章若楠因參演陸劇《難哄》人氣飆升，據悉片酬達人民幣500萬元（約新台幣2000萬元），但私下生活卻相當樸素，至今仍選擇租屋居住，且收入全拿來養家人，讓不少網友感到驚訝。

章若楠出道賺錢養全家 弟妹學費全扛下



章若楠出身於傳統家庭，身為長女的她自小承擔照顧弟妹的責任，據悉，她有2個妹妹和1個弟弟，從小被灌輸要為家裡分擔責任的觀念，多年來將大部分收入用於償還家庭的生意債務，並負擔弟妹的學費和生活開銷，在疫情期間，家庭的資金周轉困難，甚至拿出一筆可觀金額來協助度過難關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲章若楠。（圖／翻攝自微博）

章若楠爆紅卻仍租屋 9年養家費逼近1億



雖然章若楠在螢幕上展現出華麗的一面，但生活中卻選擇低調簡樸，長期租屋並搭乘地鐵通勤，作為家中的經濟支柱，網傳她9年來為家庭付出超過1800萬人民幣（約8100萬元台幣），並為父母還清欠款、購置豪宅，章媽媽曾表示：「老大養我們，我們就幫她托著弟妹的夢想。」

然而，章若楠的家庭關係也引發了一些爭議，2025年10月三妹章芊意舉辦豪華婚禮時，章若楠並未公開露面，引發外界猜測，有人認為這是因為當地習俗，要求「未婚長女不宜參加妹妹婚禮」，也有人猜測是為了避免明星身份搶了新人風頭。

▲章若楠。（圖／翻攝自微博）

