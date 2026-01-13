阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

記者王靖淳／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）最近透過大方坦承隆乳，自信模樣曝光後獲得不少好評，同時也掀起網友熱烈討論。為此，她今（13）日再度透過社群拍短片分享此事，同時也鼓勵所有想變美的女孩們要勇敢起來。

▲阿諾最近宣布自己去隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

阿諾透露，隨著自己分享隆乳心得，這兩天私訊簡直被塞爆，她驚訝地表示：「我發現好多女生其實都對於長大很有興趣」，紛紛向她拋出各種疑難雜症。面對如雪片般飛來的詢問，阿諾樂於分享自己的經驗，希望能成為女孩們在變美路上的參考對象。

▲阿諾拍短片談隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

針對外界對於隆乳的各種看法，阿諾也吐露自己的真實想法。她感性地說道：「我覺得隆乳這件事真的就是，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」對她而言，做手術在於現在擁有了，所以覺得很開心。為了回應廣大網友的熱情，阿諾表示：「那我發現，反正大家有很多問題啦，那我能回答的我都有先回答。」

▲阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

對於那些可能無法解答的疑問，阿諾也霸氣向粉絲喊話：「你們都不要怕打擾我，我會把問題收集起來之後，我不管是我自己回答你們，或者是我到時候去幫你們問醫師都可以。」最後，她不忘鼓勵所有想變美的女孩們要勇敢，強調「喜歡就做，不喜歡也沒關係」，同時也理性提醒「不是每個人都適合打奶奶。」