ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

BTS宣布11月來台！連唱3天
錯了也不願回頭的3大星座
「最正啦啦隊女神」住院
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭淑慎 小澈 松本菜奈實 Lisa 陳艾琳 Danielle 余祥銓 李亞萍

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

記者王靖淳／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）最近透過大方坦承隆乳，自信模樣曝光後獲得不少好評，同時也掀起網友熱烈討論。為此，她今（13）日再度透過社群拍短片分享此事，同時也鼓勵所有想變美的女孩們要勇敢起來。

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾最近宣布自己去隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

阿諾透露，隨著自己分享隆乳心得，這兩天私訊簡直被塞爆，她驚訝地表示：「我發現好多女生其實都對於長大很有興趣」，紛紛向她拋出各種疑難雜症。面對如雪片般飛來的詢問，阿諾樂於分享自己的經驗，希望能成為女孩們在變美路上的參考對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾拍短片談隆乳。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

針對外界對於隆乳的各種看法，阿諾也吐露自己的真實想法。她感性地說道：「我覺得隆乳這件事真的就是，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」對她而言，做手術在於現在擁有了，所以覺得很開心。為了回應廣大網友的熱情，阿諾表示：「那我發現，反正大家有很多問題啦，那我能回答的我都有先回答。」

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

對於那些可能無法解答的疑問，阿諾也霸氣向粉絲喊話：「你們都不要怕打擾我，我會把問題收集起來之後，我不管是我自己回答你們，或者是我到時候去幫你們問醫師都可以。」最後，她不忘鼓勵所有想變美的女孩們要勇敢，強調「喜歡就做，不喜歡也沒關係」，同時也理性提醒「不是每個人都適合打奶奶。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿諾

推薦閱讀

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

51分鐘前

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

1小時前

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

1小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

15小時前

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

8小時前

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

5小時前

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

12小時前

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

1/12 23:32

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

李多慧談戀愛　各種「男友視角」爆擊連發

李多慧談戀愛　各種「男友視角」爆擊連發

2小時前

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

6小時前

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

3小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版

《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版
香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

看更多

【頭過身沒過】貨櫃車超高撞台鐵涵洞　整輛翻覆橫躺路中央

即時新聞

剛剛
剛剛
51分鐘前415

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

1小時前20

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

1小時前47

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

2小時前4

李多慧談戀愛　各種「男友視角」爆擊連發

3小時前60

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

4小時前70

嚴爵當爸了！　緊抱愛女感性告白：歡迎來到新世界

4小時前10

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

4小時前52

Ryu談高市早苗惹議！　急刪片道歉：得意忘形裝評論家

5小時前10

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

5小時前53

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　親曝真實想法
    51分鐘前615
  2. BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」
    1小時前4
  3. 「最正啦啦隊女神」上月生病住院！　親曝藥物副作用
    1小時前87
  4. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    15小時前162
  5. 小S暖心送花給曹西平顧婕癌指數升高當場落淚
    8小時前84
  6. 3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光
    5小時前103
  7. 阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了
    12小時前2619
  8. 蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」
    1/12 23:325428
  9. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  10. 李多慧談戀愛各種「男友視角」爆擊連發
    2小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合