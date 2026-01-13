BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣團體BTS（防彈少年團）於2025年全員退伍，官方日前證實，他們將今年3月20日回歸，今（13）日稍早更驚喜公開世界巡迴演唱會的場次，其中他們將在今年11月19、21、22日到高雄開唱。消息一出，立刻掀起粉絲討論。

▲BTS預計3月20日回歸。（圖／翻攝自Facebook／BTS방탄소년단）

根據官方釋出的最新資訊，BTS的世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR」將在今年4月9日正式啟動，他們以高陽作為巡演的第一站，接著到東京、坦帕、厄爾巴索、墨西哥、史丹佛、拉斯維加斯、釜山、馬德里、布魯塞爾、倫敦、慕尼黑、巴黎、東盧瑟福、福克斯堡 、巴爾的摩、阿靈頓、多倫多、芝加哥、洛杉磯、哥倫比亞、秘魯、智利、阿根廷、巴西、高雄、曼谷、吉隆坡、新加坡、雅加達、墨爾本、雪梨、香港、馬尼拉等地。



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BTS世界巡迴演唱會場次出爐。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，防彈少年團繼成員一個個入伍當兵又退役，相隔3年9個月，終於迎來合體回歸日子。官方今年元旦先是大動作刪除IG帳號裡的貼文，還把X條幅欄位變成空白，掀起全球粉絲熱議，緊接著，公司證實他們預計在2026年3月20日回歸。