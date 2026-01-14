直擊／金鐘國聽到「新婚快樂」靦腆笑！　婚後變了「來台買肥皂」

記者吳睿慈／花蓮報導

南韓人氣節目《生存王2》宣布來到台灣花蓮拍攝，本季主演群邀來金鐘國（正名：金鍾國）、偶像歌手THE BOYZ金泳勳、《單身即地獄》陸俊書以及前季班底金炳萬，4位韓星14日一早搭著班機直飛來到花蓮，金鐘國會後接受訪問，他透露「一下飛機就先找健身房在哪，但因為我現在還不知道住在哪裡，所以還不確定要去哪家健身房」，這回他也指名「要買肥皂回家」，被問及肥皂用途？他害羞笑了一下：「就是分享，與家人分享、送給朋友。」婚後來台不忘買居家物。

▲《生存王2》來到花蓮拍攝。（圖／記者吳睿慈攝）



金鐘國婚後首度來台，連買的伴手禮都「很居家」，笑著透露，「我想要買肥皂回去，之前有收過粉絲給的肥皂」，被問到用途為何？他笑說「就是分享，與家人、朋友分享。」婚後連買的禮物都出現變化。而現場有記者在訪問尾聲祝賀「新婚快樂」，他則笑著回答「謝謝」。

▲泳勳對於在叢林生存很有自信。（圖／記者吳睿慈攝）



泳勳則是先表示「我想吃火鍋，牛肉麵」，被虧這些食物無法帶回韓國，他機智地舉起收到的鳳梨酥禮物，開心地表示「沒關係，我有這些鳳梨酥就夠了！」來台錄製生存節目，他們做好挨餓的準備，金炳萬看向導演：「我們應該可以把鳳梨酥帶進叢林吧，這是人家的心意。」導演笑答：「我考慮一下。」

▲陸俊書是前職業軍人，不擔心要在叢林生存。（圖／記者吳睿慈攝）



▲金炳萬是叢林生存達人。（圖／記者吳睿慈攝）



陸俊書過去是UDT海軍特戰隊出身，對於野外生存很擅長，但他謙虛表示「我離軍人身份已經有一陣子了，搞不好比泳勳還撐不住。」泳勳則揮揮手否認，他說：「我來錄生存節目就有心理準備了，要我跳進泥濘，抓蟲子吃都可以。」他很有信心可以在叢林生存，「我是偶像，我會展現偶像的魅力，我可以睡得很少，過去團體跑行程時，我可以不睡覺，然後我是偶像，我一直都有在減肥，可以不吃，我很可以挨餓。」《生存王2》預計在3月下旬播出。