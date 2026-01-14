ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
串流收視週榜／《咒術迴戰3》全球第2！開年收視新霸主換人　台粉朝聖菜菜子

記者陳芊秀／綜合報導

2026剛開年串流收視馬上洗牌！首先是日本動畫《咒術迴戰》第3季「死滅迴游」才剛開播，就奪下Netflix全球非英語劇週榜第2名。日本收視女王松嶋菜菜子睽違10年再度主演日劇《米之女》吸引台粉朝聖。韓劇《韓國製造》、《模範計程車》持續霸榜。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

空降冠軍！《咒術迴戰3死滅迴游》

▲▼串流收視週榜1/5-1/11。（圖／翻攝自臉書、X）

▲《咒術迴戰3死滅迴游》。（圖／翻攝自X）

日本人氣動漫《咒術迴戰》是漫畫家芥見下下的作品，動畫版由水準頂尖的MAPPA公司製作，1月9日推出第3季「死滅迴游前篇」，劇情登場一個名叫「死滅迴游」的大型咒術生存遊戲戰，開播後展現驚人的收視威力，在Netflix全球市場寫下破310萬的觀看紀錄，並成功闖進16個國家地區的熱門前10名，更在8個國家區域勇奪收視冠軍，包括台灣、香港、南韓等地。且動畫在台灣表現亮眼，上架第2天便直接空降台灣Netflix週排行冠軍寶座，擊敗已經霸榜3週的熱門韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》與收視持續竄升的陸劇《驕陽似我》，登上台灣收視新霸主。同時在MyVideo也攻上週排行第2名。

▲▼串流收視週榜1/5-1/11。（圖／翻攝自臉書、X）

▲《咒術迴戰3死滅迴游》上線2天Netflix全球非英語節目第2名。（圖／Netflix）

劇本殺世界《軋戲》導演也是看點

▲▼串流收視週榜1/5-1/11。（圖／翻攝自臉書、X）

▲陸劇《軋戲》以劇本殺為主題。（圖／翻攝自臉書／iQIYI TW）

陸劇《軋戲》以「劇本殺」（玩家扮演劇本角色的社交推理遊戲）為主題，由陳星旭搭檔盧昱曉，描述兩人因一場民國主題的劇本殺結緣，並且發展出宿命般的愛情火花。該劇導演「貓的樹」以微電影起家，擅長清新唯美運鏡，過去大多執導小成本分帳劇為主，2023年代表作《當我飛奔向你》大獲好評，如今擔任長劇導演，劇集同步在台灣iQIYI上架，首週闖進第3名，讓平台收視大洗牌。

台粉朝聖松嶋菜菜子《米之女》

▲▼串流收視週榜1/5-1/11。（圖／翻攝自臉書、X）

▲松嶋菜菜子睽違10年再主演日劇。（圖／翻攝自X）

松嶋菜菜子是90年代後期至2000年代時期的收視女王，主演無數經典日劇。她自2016年主演《營業部長吉良奈津子》後，相隔10年再度主演新劇《米之女：國稅局資料調查課．雜務室》，扮演愛吃米飯的稅務調查員，該劇在日本首播第一集收視率10%，扛住電視台黃金時段二位數的收視數字，在台灣friDay影音上架，首週也進入熱門前10名，顯見台灣日劇迷的熱情關注。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《韓國製造》霸榜3週

▲Disney+收視前2強（1/5-1/11，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視前2強（1/5-1/11，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》完結！連8週第一

▲▼friDay影音收視週榜（1/5-1/11）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（1/5-1/11）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／本週暫停一次更新

iQIYI／《逍遙》霸榜2週！短劇第一《吻安我的老公大人》

▲▼iQIYI收視週榜（1/5-1/11）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（1/5-1/11）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI短劇收視週榜（1/5-1/11）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（1/5-1/11）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《大生意人》4週冠軍《整形過後》衝第2

▲▼LINE TV收視週榜（1/5-1/11）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（1/5-1/11）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《整形過後》霸榜3週《咒術3》飆第2

▲▼MyVideo收視週榜（1/5-1/11）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（1/5-1/11）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《咒術迴戰3》擠下《黑白大廚2》奪冠

▲▼Netflix收視週榜（1/5-1/11）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（1/5-1/11）。（圖／Netflix）

公視+／日動畫《北極百貨的秋乃小姐》冠軍

▲▼公視+收視週榜（1/5-1/11）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（1/5-1/11）。（圖／公視+提供）

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

