「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

記者王靖淳／綜合報導

Yuri（陳洛心）有「最正啦啦隊女神」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，昨（12）日發文分享一張近照，並自爆自己在上個月時生病住院，讓她最近決定要改善飲食習慣。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri坦言以前打開冰箱可能只冰冰淇淋，但現在為了調理身體，冰箱的庫存已經變成好多蔬菜跟優格。談到轉變的原因，Yuri透露她上個月生病住院，近期身體因為長期服藥而出現明顯的副作用，讓她不得不正視健康問題，重新調整生活步調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Yuri無奈表示「抗生素把我的好菌壞菌都消滅了」，導致她的腸道菌叢嚴重失衡，連帶影響新陳代謝。最讓她崩潰的是，副作用讓她體重變重很多，不僅臉變腫、肚子也圓滾滾。Yuri坦承「最近常會覺得用這樣的狀態工作壓力好大」，不過，她反而轉念認為得好好調理，於是決心啟動健康計劃，希望能盡快找回最佳狀態。

▲Yuri自爆上個月生病住院。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri也大方分享自己調理身體的心得，其中她認為首要關鍵在於「身體的鈉鎂鉀平衡。」她認為必須先消了水腫，脂肪才會開始動，解決了水腫才能進一步分解脂肪。接著，Yuri提出的第二個重點則是「腸道菌叢影響很大」，並表示自己現在都會乖乖吃益生菌、優格與優酪乳，並搭配熟蔬菜、燕麥、香蕉與地瓜等優質原型食物來養好菌。