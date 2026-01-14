名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

▲趙文安曾在YouTuber黑男的頻道被街訪，當時與路人配對成功，美貌讓人印象深刻。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）

趙文安勾搭富商的行徑，就貴婦提供的對話截圖顯示，趙文安的訊息內容極具挑逗性，直白地對富商：「你本人很可愛」「我的菜嘻嘻」「改天約」等示好字眼。

收到趙文安直球對決的富商，僅禮貌敷衍，並未越界，只是趙文安顯然極度熟練，竟還提醒男方要「刪對話」，也就是她根本就知道自己的行徑極度容易引起紛擾，還明知故犯。貴婦發現這段對話之後超傻眼，痛斥趙文安就是雙面人：「這個女生上一秒還在跟我打招呼耶！」

▲趙文安大膽問富商「你想玩嗎？」，讓貴婦感到細思極恐，不知道要帶人老公玩什麼。（圖／讀者提供）

▲趙文安和貴婦打完招呼後，立即、馬上用私訊跟貴婦的富商丈夫調情。（圖／讀者提供）

更誇張的是，趙文安後續的訊息更是讓貴婦邊看邊發抖，她在跟富商說完改天約後，又追問「還是你想玩嗎？」「可以幫你」等。不明所以的富商表示疑問，趙文安接著解釋，「我跟你講，我其實為何很多男生朋友，就是我會幫助大家。」「你想玩的話再跟我講。」這段充滿想像空間的對話，貴婦看了忍不住質疑：「到底是要玩什麼？又是要怎麼幫？」細思極恐的感受就這樣湧上心頭。

▲趙文安（右）因有著社群編輯經歷，頻繁出入上流社會場合，還曾和陳冠希（左）合照。 （圖／翻攝自wenanchao IG）





