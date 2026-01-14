89歲連戰罹癌又中風！二媳婦路永佳曝他身體狀況　大讚：很有福氣

記者孟育民／台北報導

連戰二兒子連勝武與妻子路永佳結婚16年，夫妻倆今（14日）一同出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，藝人好友曲艾玲、黃嘉千、聶雲、小刀、廖家儀、張齡予 皆現身力挺，場面溫馨。現年89歲的國民黨前主席連戰，過去罹患攝護腺癌，並於2022年發生小中風後，便鮮少在公開場合露面。2024年2月曾為女兒連惠心活動現身，當時滿頭白髮、需以輪椅代步，近來行蹤相當低調。路永佳今被問及公公的近況，也對外分享其身體狀況。

▲路永佳、連勝武夫妻久違同框。（圖／記者徐文彬攝）

路永佳談及連戰身體狀況表示：「公公的年事已高，他的身體狀況不錯，吃的好，睡的也很好，一切狀況都不錯，謝謝大家的關心，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍然保有熱情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊起新書，路永佳數度哽咽，坦言籌備這一年相當辛苦，「這本書其實花了很多的心血及時間完成，我們一直在討論怎麼樣在我現在可以做到的程度上，再幫助不管是偏鄉或是身邊的孩子們，做一些能夠幫助他們成長的地方。後來認為其實英文跟學習語言是人文教育很基本的概念，有這個想法之後，我就開始跟身邊的朋友討論，沒想到大家都很支持這個計劃。」

▲連勝武 。（圖／記者徐文彬攝）

連勝武全程支持老婆，也為這本書幫忙英文翻譯校正，路永佳爆料過程雙方有小摩擦。她說：「我們在翻譯上有意見不合，他覺得我翻的不好，我就回他：『你是翻的有多好？』，我們的調停者是艾玲姊。」