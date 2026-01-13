29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

記者陳芊秀／綜合報導

29歲大陸潮流網紅「你的渡口」（本名張純）驚傳於元旦搶救無效逝世，死訊震驚各界！她被網友暱稱「口子姐」，2018年以大學生身分分享球鞋穿搭，擁有「球鞋女神」封號，社群粉絲數超過百萬，曾參加陸綜《說唱聽我的》，然而近年創立潮牌破產，為還債轉戰海外成人付費平台，沒想到年初爆出離世消息，有媒體於昨日（12）稱家屬已經證實噩耗，遺體已經火化。

▲百萬網紅「口子姐」驚傳猝逝。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽曝張純走得突然

據陸媒《四川觀察》報導，潮流博主「你的渡口」（本名張純）於1日凌晨因搶救無效離世，家屬12日回應媒體證實死訊，且遺體已在上海完成火化。同時陸網瘋傳聊天對話截圖，疑似為張純好友與其母親「小渡媽媽」的對話，好友表示好突然，張媽媽悲痛回覆：「是走的突然，是突然死亡猝死的」、「她喜歡熬夜，心臟也不太好」。

▲陸網瘋傳張媽媽對話。（圖／翻攝自微博）

「球鞋女神」登陸綜！為還債轉戰成人平台

張純的網紅之路始於2018年，當時她以大學生身分分享球鞋穿搭，清純外型被粉絲封為「球鞋女神」。隨後她跨足音樂界，參加陸綜《說唱聽我的》並發布多首單曲，人氣越來越高。然而她後來開設潮牌最終破產，更因此罹患憂鬱症，2024年因欠債宣布轉戰成人付費平台，遭受網暴，去年（2025）在直播自曝感染梅毒，導致嚴重的皮膚問題。

▲曾參加陸綜《說唱聽我的》。（圖／翻攝自微博）

▲口子姐欠債選擇轉戰成人平台。（圖／翻攝自微博）

好友哀悼

儘管有家屬向媒體證實死訊，但陸網出現質疑聲浪。部分網友指出，張純的社交帳號在聲稱離世後仍有活動跡象，且官方死亡證明尚未公開，懷疑她是否為了逃避債務而採取「假死」手段。但是隨後張純生前的好友紛紛發聲悼念，回憶她的真誠與大方，並強烈呼籲網友停止對逝者的惡搞與玩梗行為。

▲張純離世仍有部分網友質疑。（圖／翻攝自微博）