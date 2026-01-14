饅頭媽揭孩子爸「沒實質付出」　吐獨扛家計辛酸：根本談不上分擔

記者王靖淳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）日前舉辦性別派對證實懷上第四胎女寶寶，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG發文揭露一路走來的真實處境，強調所有的開銷與收入，全靠自己一個人扛、一個人拼，「對我來說，孩子的爸爸幾乎沒有實質上的付出。」

▲饅頭媽。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

饅頭媽強調，沒有如外界傳言有誰平白無故給錢花，更沒有人替她分擔過生活的重量。她更直言孩子的父親幾乎沒有實質上的付出，甚至連零散的費用都還得靠她「主動開口」才拿得到，她認為這種小錢根本稱不上是分擔。因此，當聽到對方聲稱「想看小孩」或「很愛小孩」時，她毫不留情地表示：「說真的，只會讓我覺得噁心。」

饅頭媽表示，自己將所有的時間、精力和金錢都投注在孩子身上，甚至將孩子的需求「永遠都放在我自己之前。」她強調這不單單只是金錢上的供給，更是親力親為的「親自陪伴、親自承擔。」面對外界或許存在的質疑，饅頭媽也向那些「只會出一張嘴的人」喊話，直言不妨來試試看她的人生，並霸氣反擊：「也許連我的第一關，你們都過不了。」

▲饅頭媽懷四寶。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

面對排山倒海的輿論，饅頭媽感嘆「輿論壓力不是每個人都扛得起」，特別是「仇富心態」的人，話說得特別大聲且難聽，卻完全無視當事人究竟「走過多少難熬的日子。」她無奈指出，很多人單憑外表就急著下定論，往往外人隨口一句「聽說」，就足以將一個人抹黑講得面目全非。

饅頭媽認為，如果有人真的體驗過她所經歷的人生，那麼「思想年齡大概會直接跳到四十歲以上。」她坦承，雖然經歷大風大浪對一般人來說不見得是好事，但正是這些磨難「逼你成長、逼你清醒」，最終也逼著她學會了「一個人站穩。」