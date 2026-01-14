直擊／金鐘國婚後來台！花蓮縣長徐榛蔚站C位合照　身旁還有大咖

記者吳睿慈／花蓮報導

南韓人氣節目《生存王2》宣布來到台灣花蓮拍攝，本季主演群邀來金鐘國（正名：金鍾國）、偶像歌手THE BOYZ金泳勳、《單身即地獄》陸俊書以及前季班底金炳萬，4位韓星14日一早搭著班機直飛來到花蓮，縣長徐榛蔚親自接駕，她表示花蓮縣政府邀請團隊來到當地取景，「我們與韓國有一個共通點，韓國有東大門，花蓮也有東大門，我可以先說，未來也會到東大門拍攝美食，透過節目在世界上轉播認識花蓮。」

▲金鐘國婚後首度來台。（圖／記者吳睿慈攝）



金鐘國婚後首度來到花蓮，此行為了拍攝《生存王2》訪台，他與THE BOYZ金泳勳、《單身即地獄》陸俊書以及前季班底金炳萬出席14日記者會，他親切以中文「大家好，我是金鐘國」，並切換韓文表示「首先謝謝這麼多人來到現場，我很榮幸可以擔任節目主持人，謝謝各方給予的熱情贊助，感謝大家給予的支援。」

金炳萬則說：「大家好，我是金炳萬，我去過全球的自然地方，這次可以來台灣的自然風景拍攝，雖然我們是要餓著錄節目，但可以放心我會在台灣吃很多食物、尋找食物，我不會餓到自己，就算在台灣叢林我也可以吃好多，雖然看上去長得比較矮，但我會努力在台灣體會大自然的魅力在再離開。」

▲金鐘國、金泳勳、陸俊書以及金炳萬與縣長大合照。（圖／記者吳睿慈攝）



金泳勳「我雖然很容易餓，但會好好尋覓食物，好好圓滿結束拍攝」，陸俊書則說：「第一次來到台灣，還有點不知所措緊張，我也是特種部隊出身的職業軍人做了4年，生存這件事，對我來說不難，我會好好輔助我們的隊長金炳萬。」記者會結束，4位藝人親切與所有人合照，其中縣長徐榛蔚站在C位。