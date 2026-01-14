ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

BTS宣布11月來台！連唱3天
錯了也不願回頭的3大星座
「最正啦啦隊女神」住院
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

名媛公敵勾人夫／時尚女神專挑已婚富商下手　「前腳打招呼後腳勾人夫」貴婦不忍了揭她真面目

▲阮經天（左）的愛情、事業兩得意，但前女友趙文安（右）此時卻被爆出是台北社交圈的「名媛公敵」。（圖／合成圖，左為本刊資料照，右翻攝自wenanchao IG）

圖文／鏡週刊

金馬影帝阮經天近來爆出穩交陸籍千金女友，感情生活已經翻篇。而他的過去式：曾有過短命戀情的前任混血女模趙文安，現在竟成了台北社交圈的名媛公敵，有貴婦爆料，趙文安不只私訊她的富商老公聊騷，言語間極盡挑逗氛圍，且她還是獵男慣犯，連自己閨密的男友也沒放過，在社交圈引起集體恐慌、人人對她聞風喪膽。

阮經天在2022年間被拍到開著BMW載著趙文安出遊，兩人戀情因此曝光；趙文安除了有著荷蘭混血的亮眼外貌，也有著倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷的學歷，加上精品的工作經歷，被媒體冠上「氣質女神」「時尚學霸」等封號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來隨著兩人關係無疾而終，阮經天去年也爆出穩交新的陸籍千金女友徐小姐；另一方面，動向、職業都不明的舊愛趙文安，近年來頻頻出席高端場合，如今被揭穿專挑名媛圈已婚、穩交的富商下手，受害者不只有點頭之交的貴婦、連身邊閨密都遭殃，逼得受害者積極蒐證，讓趙文安的時尚女神形象被貴婦親手撕碎。

至於這起事件為何曝光，是因為趙文安真的惹錯人了。當事貴婦向本刊透露，原本因為欣賞趙文安的氣質與穿搭，所以雙方先在社群上互相追蹤，也僅是網路上的點頭之交而已。不過到了去年12月中旬，貴婦帶著富商老公出席友人餐廳開幕，第一次見到趙文安本人，雙方在現場熱情招呼相認。

意想不到的是，趙文安在與貴婦打完招呼後，竟然轉身便利用私訊功能，主動出擊跟她的老公調情。等於是前腳打完招呼，後腳就勾人丈夫。
 



更多鏡週刊報導
名媛公敵勾人夫1／趙文安私訊已婚富商：想玩嗎？　直白挑逗還提醒「刪對話」元配氣到發抖
名媛公敵勾人夫2／貴婦氣炸PO限動　趙文安侵門踏戶急傳長文道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

3小時前

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

4小時前

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

3小時前

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

11小時前

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

12小時前

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

11小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

1/13 08:49

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

13小時前

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

14小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

1/12 12:24

佳諭「為林妍霏抱不平」談喜劇3工具：那是自嘲而非霸凌

佳諭「為林妍霏抱不平」談喜劇3工具：那是自嘲而非霸凌

20小時前

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

18小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版

《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版
香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

看更多

【這轉彎太暴力】拖板車右轉猛撞公車　車頭爛毀畫面曝

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前51

林襄傳遭莉奈冷凍！　「悄調整事業方向」經紀合約現況曝

1小時前0

《赤手獨攀台北101》預告片震撼到不敢看！賈永婕：我的心臟好大

2小時前0

郭方儒掰了邱思琹「雨中陪新歡大跳」　親密互動全被拍

2小時前0

1月14日星座運勢／誠意感動人心！射手告白必看　雙魚曖昧心動

3小時前726

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

3小時前24

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

3小時前0

正宮開嗆小三！　王彩樺一合體李千娜「直接扯頭髮」火爆畫面曝光

4小時前30

范姜遭爆黑料「打德撲」時機引揣測！離婚爭產、800萬賠償金掀爭議

4小時前1056

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

11小時前1022

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

讀者迴響

熱門新聞

  1. 私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒
    3小時前1424
  2. 范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：輸贏上萬起跳
    4小時前2053
  3. 緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商下手　遭揭真面目
    3小時前42
  4. 阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　親曝真實想法
    11小時前2021
  5. 「最正啦啦隊女神」上月生病住院！　親曝藥物副作用
    12小時前129
  6. BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」
    11小時前12
  7. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    1/13 08:49162
  8. 演員張鈺凰轉型成功靠素人直播年吸金1.4億元
    13小時前121
  9. 女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻
    14小時前4
  10. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    1/12 12:2446
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合