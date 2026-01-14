緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

▲阮經天（左）的愛情、事業兩得意，但前女友趙文安（右）此時卻被爆出是台北社交圈的「名媛公敵」。（圖／合成圖，左為本刊資料照，右翻攝自wenanchao IG）

圖文／鏡週刊

金馬影帝阮經天近來爆出穩交陸籍千金女友，感情生活已經翻篇。而他的過去式：曾有過短命戀情的前任混血女模趙文安，現在竟成了台北社交圈的名媛公敵，有貴婦爆料，趙文安不只私訊她的富商老公聊騷，言語間極盡挑逗氛圍，且她還是獵男慣犯，連自己閨密的男友也沒放過，在社交圈引起集體恐慌、人人對她聞風喪膽。

阮經天在2022年間被拍到開著BMW載著趙文安出遊，兩人戀情因此曝光；趙文安除了有著荷蘭混血的亮眼外貌，也有著倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷的學歷，加上精品的工作經歷，被媒體冠上「氣質女神」「時尚學霸」等封號。

後來隨著兩人關係無疾而終，阮經天去年也爆出穩交新的陸籍千金女友徐小姐；另一方面，動向、職業都不明的舊愛趙文安，近年來頻頻出席高端場合，如今被揭穿專挑名媛圈已婚、穩交的富商下手，受害者不只有點頭之交的貴婦、連身邊閨密都遭殃，逼得受害者積極蒐證，讓趙文安的時尚女神形象被貴婦親手撕碎。

至於這起事件為何曝光，是因為趙文安真的惹錯人了。當事貴婦向本刊透露，原本因為欣賞趙文安的氣質與穿搭，所以雙方先在社群上互相追蹤，也僅是網路上的點頭之交而已。不過到了去年12月中旬，貴婦帶著富商老公出席友人餐廳開幕，第一次見到趙文安本人，雙方在現場熱情招呼相認。

意想不到的是，趙文安在與貴婦打完招呼後，竟然轉身便利用私訊功能，主動出擊跟她的老公調情。等於是前腳打完招呼，後腳就勾人丈夫。







