李玉璽羞認「隨時想撲倒老婆」！　婚禮進度曝：生完再辦

▲李玉璽新婚身分首露面。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

李玉璽去年底和大6歲的38歲女星許允樂登記結婚，正式升格人夫，小倆口認愛才不到1年就決定攜手終身，引來粉絲一片祝賀，他今（14日）出席香氛機品牌站台活動， 談到新婚心情，李玉璽甜喊：「很好、很開心、很快樂。」也坦承心態上變得更穩重，人生目標更加明確，「身邊都有個人可以一起討論。」

▲▼李玉璽積極拚「做人」。（圖／記者周宸亘攝）



夫妻倆感情甜蜜，李玉璽笑說兩人出門前一定會抱抱、親一下，日常生活也很有儀式感，「我們都很喜歡點蠟燭，也會點聖木。」被問到什麼香味會讓他想撲倒老婆，他害羞笑回：「怎麼樣都會吧。」談到婚後最幸福的時刻，李玉璽笑說：「睡醒看到另一半睡得很好，是很幸福的事。」也透露自己早上8點就會起來看盤，小樂還會準備早餐給他吃，但口誤「8點就會硬起來」，瞬間歪掉，逗笑全場。

提到生子進度，李玉璽透露已開始備孕，「積極但不會給自己太大壓力，隨時歡迎小孩來報到。」他笑說爸媽其實也都很期待，夫妻倆也有看中醫調理身體，平時常回家吃飯，媽媽還會讓許允樂點菜、準備食補，至於婚禮與蜜月，他坦言暫時都沒有具體規劃，「我們想先有小孩，生完再辦婚禮，花童就是自己的小孩，應該會很可愛。」他也鬆口希望生兩個。

先前曾傳出婆媳不合的消息，李玉璽也表示許允樂很常替媽媽打抱不平，因為媽媽對她很好，「不懂為什麼會有這種傳聞？」他也透露過年將至媽媽相當興奮家裡多了一個人，至於婚後金錢分配方面，夫妻早有共識，「各自管理自己的帳戶，也有共同帳戶。」他也笑說老婆相當「旺夫」，被問到近期投資股票是否獲利超過百萬，他不否認，低調回：「還行。」並直言未來養小孩花費不小，「能賺就賺。」

