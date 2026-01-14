從50人唱到5000人！　成軍13年...冰球樂團要登上北流開唱了

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團「icyball 冰球樂團」成軍13年，由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson與鼓手士捷組成，憑藉新復古浪漫風格在華語樂壇站穩腳步，近期推出全新專輯《我很抱歉》再掀熱潮，更宣布將於5月2日首度站上台北流行音樂中心，舉辦同名專輯演唱會。

▲冰球樂團成軍13年將登上北流開唱。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團從50人Live House一路唱進可容納5000人的北流，團員們感觸良多。蒙直言不論場地大小都會全力以赴，王則期待與5000人現場能量交換的大合唱時刻。Nelson形容這場演出不是「終於到了」，而是想把多年累積一次完整攤開；士捷也笑說，要用伍佰老師的能量，保有最初的熱血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首度大規模開唱，冰球樂團也預告演出全面升級。王表示從編排、硬體到自我要求都提高標準；Nelson加強體能訓練，確保整場情緒與能量輸出；蒙則賣關子透露升級細節保密，只形容「笑著哭、哭著幸福」。

▲冰球樂團近年以復古浪漫樂風爆紅。（圖／何樂音樂提供）

為回饋歌迷，團隊特別在一樓規劃VIP區，準備限定神秘禮物。王感性邀請樂迷齊聚北流，用音樂敘舊也談未來；Nelson力推「錯過會後悔」，士捷則甜蜜告白：「特別的愛，給特別的你。」門票1月24日中午11點開賣，詳洽遠大售票系統。