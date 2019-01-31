ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許茹芸被誇「華語樂壇界的觀世音」　神秘比喻笑翻眾人！

記者關韶文／台北報導

歌手許茹芸進軍網路，繼唐綺陽國師、理科太太合作後，這次和「這群人」的展瑞與木星以及「布萊克薛薛」等大牌YouTuber合作，逗趣kuso的內容讓大家看到更多不同樣貌的許茹芸。薛薛一見到琇琇就被她身上所散發的清新靈氣所震懾，稱琇琇不只是「仙女」，氣質優雅、仙氣逼人又如此神聖般存在，可說是「華語樂壇界的觀世音」，笑歪眾人。

近日網路上流傳一支3分多鐘的「演唱會看點影片」，是來自歌迷們自製內容，集結出道這20多年來的經典片段回顧，更讓人期待即將在4月20日登場的「綻放的綻放的綻放」台北小巨蛋演唱會。其中，除了到底會唱哪些經典歌曲外，就是「表演嘉賓」了，對此琇琇賣個關子也禁不住大家一再地問，巧妙得說：「一直有在邀約，希望到時候會有不只一組嘉賓啦！」

許茹芸終於要在4月20日舉辦「綻放的綻放的綻放」台北小巨蛋演唱會，實現當初與歌迷的諾言。為此，超有才的歌迷們自製出「演唱會看點影片」，裡面有感情豐沛深情的理由，像是：芸式唱腔的經典，都紀錄著我的青春回憶。你無法忘懷她的歌，因為曾在無法向任何人傾訴的夜裡，請求那歌聲代替你哭泣。珍藏的專輯封面還掛在牆上，遠看是她笑意不減的眼睛，近看是自己的指紋與回憶；還有改編歌詞歪樓版的理由「IE（愛意）不能動，還有什麼值得我心痛」。

▲▼許茹芸。（圖／JUSTLIVE 就是現場、SONY MUSIC提供）

▲▼許茹芸和這群人、薛薛合作。（圖／JUSTLIVE 就是現場、SONY MUSIC提供）

▲▼許茹芸。（圖／JUSTLIVE 就是現場、SONY MUSIC提供）

許多人對於「許茹芸」都有既定的印象，網紅薛薛一見到她，就被仙女的氣場給震住，直說雙眼不敢直視，以許茹芸氣質優雅，再加上今天在音樂圈的地位，如此神聖般的存在簡直可尊稱為「樂壇界的觀世音」。許茹芸也解釋很多人好奇她的「芸式唱腔」，在當年的唱片宣傳操作上很喜歡「取名」，剛好當時出了《如果雲知道》這首歌，大家覺得跟「芸式唱腔」非常契合。後來出了《日光機場》時，剛好剪了一層一層頗有設計感的髮型，就被稱為「層芸頭」，很多事情都要跟「芸」扯上關係。

在這群人主持的節目上，許茹芸也應景現場寫了春聯，從字體中被展瑞看出許茹芸是個喜歡「嚐鮮、求新求變」的人，琇琇也解釋自己在每一張專輯都會有自己的想法，在人生的不同階段會有不同的概念。這次演唱會取做「綻放的綻放的綻放」是想表達自己現在的狀態，也想把這一路以來所有人生在不同階段的精彩都帶給大家。最後，主持人木星也創意寫上「茹芸得水」，祝福許茹芸在新的一年做什麼事都能如魚得水。

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

推薦閱讀

出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛拍完

蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

孟耿如唱出「結婚前心情」　竟是黃韻玲25年前心情！

黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許茹芸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周曉涵看展前才KISS周孝安　竟然糗被問「妳早餐吃漢堡？」
  2. 驚悚外星人、面具殺人魔　「恐怖大師」7部經典神作重映
  3. 王源考上伯克利了！　「收通知書」當歐陽娜娜、鹿希派學弟
  4. 「小湯唯」蔡宜靜「居家」婚紗曝光　老公背後環抱甜炸！
  5. 艾怡良《紅白》陪圍爐　新歌談離別曝「柔情的感動」
  6. 快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴
  7. Junior背上「全刺青」臥底黑幫！吻技了得惹林意箴臉紅
  8. 《一吻定情》新版「直樹爸媽」是男神、女神！網呼：顏質太高
  9. 夜店爆染毒！勝利遭檢查尿液　YG沈默3天⋯出面替他說話
  10. 孩子才8個月大　偶像少婦就買偉人傳記...老公聽價格更傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366