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《冰與火》拍攝內幕曝光！　雪諾「私下一面」全被出賣

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢演員琳娜海蒂（Lena Headey）在夯劇《冰與火之歌》飾演「瑟曦皇后」走紅，該劇最終季已經確定將在4月14播出，如今演員所到之處，都會被眾人問及拍攝相關的事情。近來琳娜海蒂就出賣了「瓊恩雪諾」基特哈靈頓（Kit Harington），爆料對方在拍攝結局時哭得最慘。

基特哈靈頓飾演《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾。（圖／翻攝自網路）

▲基特哈靈頓在拍攝時的糗事被出賣。（圖／《冰與火之歌》劇照）

琳娜海蒂近來忙於宣傳主演新電影《Fighting with My Family》，她在接受外媒《MTV》專訪時，談及拍攝《冰與火之歌》第8季的趣事，爆料大家在拍攝大結局的戲碼時，不少人都哭得非常傷心，但是在眾多演員中，哭得最慘的就是「北境之王」瓊恩雪諾。

蘇菲特納（Sophie Turner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇菲特納透露基特哈靈頓非常在意自己的髮型。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，基特哈靈頓已經不是第一次被同劇演員出賣，過去女星蘇菲特納（Sophie Turner）就曾透露，基特哈靈頓非常在意自己的髮型，而且會非常多的時間在自己的頭髮上，「就我知道的，他應該是在拍戲前和下戲後，會花最多時間在整理自己頭髮的人，我們都笑過他。」但是基特哈靈頓完全不在意，依舊會花大把時間去調整自己的每一根頭髮，尤其是在走紅地毯前，或是在活動上亮相以前，他總是在整理頭髮，必須確保髮型完美無暇。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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琳娜海蒂, Lena Headey, 瓊恩雪諾, 基特哈靈頓, Kit Harington

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