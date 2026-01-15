新娘收紅包嫌少討差額　林采緹一看氣炸：不要辦更省錢

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就拍短片透露自己在Threads上看到網友辦婚禮的討紅包文化，為此她直言：「想著要回收這件事情或是賺錢，為什麼就不要辦就好，這樣你更省錢。」

▲林采緹認為婚禮就是宴請大家。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹透露，她在Threads上看到一篇文，事件起因是一名新娘（A女）邀請了姐妹（B女）參加婚禮，沒想到B女因為前一天女兒突然生病，臨時告知無法出席，並基於禮貌包了1200元的紅包致意。怎料，這位新娘收到紅包後竟不領情，反而理直氣壯地回覆對方，表示因為是臨時缺席，已經預留兩個位子，要求對方既然不去，那個餐費就該由B女自行吸收，更精算出「兩個人妳至少要給什麼1680元」的差額，讓林采緹看了直呼很生氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林采緹無法接受婚禮是找人來分攤餐費。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

針對這起爭議，網路上掀起兩派論戰。對此，林采緹提出自己的價值觀，她嚴肅地表示：「對我來說我會覺得，辦婚禮就是要宴請大家。」她認為婚禮並不是要大家包紅包來AA餐費，接著更一針見血地指出，如果一開始辦婚禮就是抱著「要回收」甚至是想賺錢的心態，那她真心建議：「為什麼就不要辦就好，這樣妳更省錢！」

▲林采緹分享自己對婚禮的看法。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹進一步探討婚禮的紅包行情，她坦言市面上確實有公道價，大家常說包3600元或多少錢才是得體，她也認同這是成年人的禮貌。然而，她強調這個禮貌不該是規定的，更不該成為新人拿來勒索賓客的理由。回過頭來看這起事件，林采緹也點出雙方的矛盾點，質疑顯然兩人互相也沒有很熟，那為何當初要發帖邀請，且身為不熟的一方又為何要答應出席，這種建立在金錢算計上的友情，讓她感到相當困惑。