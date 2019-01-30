Ella失控承諾！票房上億「破到XX」：不用保守我的貞節

記者林映妤／台北報導

Ella（陳嘉樺）、張軒睿主演賀歲片《大三元》30日舉辦首映會，Ella身穿黑色長禮服現身，但腿部開高衩，既性感又有巧思，她笑著給承諾：「破億往上10公分，我個人尺度是可以破到腋下這裡啦！要不要破到腋下？我真的不介意，你們不要為了保守我的貞節而不讓我破到腋下，我其實很期待好不好！」

▲▼Ella、張軒睿約定破億大露特露。（圖／記者張一中攝）

Ella狂開支票，當然也沒放過張軒睿，「曉白（張軒睿角色名）要重現電影裡面的畫面，他到時候會只穿一條三角褲在現場！」此話一出全場尖叫，連主持人佩甄都急喊：「欸到時我可以免費主持！」

張軒睿一聽超慌但又不敢反抗前輩：「我…我穿的是四角褲。」Ella再接招：「你穿四角褲嗎？沒關係，他會穿四角褲，我們現場一人一刀把它剪成三角褲好不好？」張軒睿只好擺出扁嘴囧臉、苦笑接受。

▲Ella承諾開高衩，還脫張軒睿下水。（圖／記者張一中攝）

《大三元》監製澎恰恰、導演陳怡妤以及Ella、張軒睿、黃仲崑、羅時豐、李沛旭、許富凱、王琄、方季惟、海芬、巴鈺、嚴正嵐、吳承洋、大鶴、言野、顏毓麟、阿翰、那那大師、皮皮等人都出席首映，現場準備「大三元千層糕」期許票房發發發，也找來與鐵獅玉玲瓏有換帖交情的「基隆長興呂師父龍獅團」舞獅造勢，氣氛熱鬧。

▲導演陳怡妤感動落淚。（圖／記者張一中攝）

導演陳怡妤看到電影即將順利上映感動落淚，「真的天時地利人和，還有澎哥這麼好的前輩，還有這麼多天使演員！」《大三元》2月1日上映。

▲《大三元》全體演員。（圖／記者張一中攝）

▲《大三元》許富凱、羅時豐、李沛旭。（圖／記者張一中攝）

▲《大三元》海裕芬、王琄、方季惟、巴鈺。（圖／記者張一中攝）

▲《大三元》那那大師、阿翰、皮皮。（圖／記者張一中攝）