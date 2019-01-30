「阿SUE系列」終止！　史萊姆「必玩少女遊戲」告別逼哭7、8年級

記者李玟儀／綜合報導

在智慧型手機取代傳統手機後，大眾開始轉向玩手遊，但其實在這之前，網站小遊戲可是風靡過一段時間，像「史萊姆的第一個家」就是許多7、8年級生的共同回憶，遊戲區裡有數不盡的各種遊戲，其中「阿SUE系列」應該陪伴不少女生成長，但南韓官方日前卻宣布了一個讓人心碎的消息。

▲南韓遊戲網站GAME LAND公告終止服務，阿SUE系列遊戲是很多人的童年回憶。（圖／翻攝自GAME LAND）

「阿SUE系列」最著名的遊戲可以分成4大項，有料理、化妝、美容院及變裝，正好符合小女生玩遊戲的取向。在還沒有自己的化妝品前，可以透過遊戲玩口紅、眼妝等彩妝的妝容搭配，進階版的還可以挑選髮色、隱形眼鏡變色片、服裝搭配等，滿足小女生愛美的幻想，特別是還考驗玩家的記憶力，要試著還原最初模特兒的搭配，才算是過關。

▲▼南韓遊戲網站GAME LAND公告終止服務。（圖／翻攝自GAME LAND）

在料理部分，從最基本的煮泡麵，到做餃子、披薩、蛋糕、餅乾等甜點，透過遊戲小孩子也能成為料理大廚。這些遊戲雖然難度都不高，看似沒有挑戰性，但就是有股魔力，會吸引網友一次一次點擊。

可惜的是，原始的南韓遊戲官網「GAME LAND」日前宣布將在2019年2月28日終止服務。消息一出網路上一片哀號，不過最初外界誤傳為「史萊姆」要關站，「史萊姆」官方立刻公告澄清，是線上遊戲要終止服務，史萊姆好玩遊戲區依舊歷久不衰，鐵粉可以放心了。

▲南韓遊戲網站GAME LAND公告終止服務。（圖／翻攝自GAME LAND）