「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」

記者李玟儀／綜合報導

南韓20歲至28歲的男性必須服兵役，經常可聽聞某某男星入伍，粉絲聚集軍營外的新聞，不過因為服役時間較長，部分役齡男子想方設法躲避服役，其中一位22歲的Kang，靠著做變性手術成功躲過。

▲▼這名22歲的男孩本身清秀、白淨。（圖／翻攝自Kan Instagram）

據《騰訊》報導，有外媒指出22歲的Kang是南韓人，長相俊俏、白淨，顏值不輸偶像團體成員，但他很排斥當兵，從屆齡服役開始就努力說服家人，終於在2018年飛往泰國進行一系列的手術。

Kang先是變性，之後又整容微調五官、身體，花了6個月的時間，從一名清秀的男子，徹底變成女兒身，之後定時服用雌性激素維持，前後花費約50萬泰銖（約新台幣48.9萬）。

不過《ETtoday星光雲》記者實際蒐集資料後發現，在泰國網站《KHMERLOAD》上有類似報導，但這名變性的男生名字其實叫做Kan Kanchanasutha，個人社交平台上發文全以泰文書寫，該網站上以「像南韓人一樣英俊的男孩」形容他，他並非南韓人，文中提到最初打算變性時，曾受到家人強烈反彈。

▲▼花了約49萬新台幣後，Kan比女人還女人。（圖／翻攝自Kan Instagram）

Kan前後經歷了8項手術，包括移植手術、鼻子、臉頰、胸部等，最後成功變成女孩，從他PO上Instagram的照片可以看得出來，現在的他留著長髮，化上精緻的妝容，比一般女生還正，泰網上稱：「難以想像Kan在短時間內，可以將外觀改造到這個級別。」

