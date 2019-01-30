ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」

記者李玟儀／綜合報導

南韓20歲至28歲的男性必須服兵役，經常可聽聞某某男星入伍，粉絲聚集軍營外的新聞，不過因為服役時間較長，部分役齡男子想方設法躲避服役，其中一位22歲的Kang，靠著做變性手術成功躲過。

▲▼Kan男兒身變性。（圖／翻攝自Kan Instagram）

▲▼這名22歲的男孩本身清秀、白淨。（圖／翻攝自Kan Instagram）

▲▼Kan男兒身變性。（圖／翻攝自Kan Instagram）

據《騰訊》報導，有外媒指出22歲的Kang是南韓人，長相俊俏、白淨，顏值不輸偶像團體成員，但他很排斥當兵，從屆齡服役開始就努力說服家人，終於在2018年飛往泰國進行一系列的手術。

Kang先是變性，之後又整容微調五官、身體，花了6個月的時間，從一名清秀的男子，徹底變成女兒身，之後定時服用雌性激素維持，前後花費約50萬泰銖（約新台幣48.9萬）。

不過《ETtoday星光雲》記者實際蒐集資料後發現，在泰國網站《KHMERLOAD》上有類似報導，但這名變性的男生名字其實叫做Kan Kanchanasutha，個人社交平台上發文全以泰文書寫，該網站上以「像南韓人一樣英俊的男孩」形容他，他並非南韓人，文中提到最初打算變性時，曾受到家人強烈反彈。

▲▼Kan男兒身變性。（圖／翻攝自Kan Instagram）

▲▼花了約49萬新台幣後，Kan比女人還女人。（圖／翻攝自Kan Instagram）

▲▼Kan男兒身變性。（圖／翻攝自Kan Instagram）

Kan前後經歷了8項手術，包括移植手術、鼻子、臉頰、胸部等，最後成功變成女孩，從他PO上Instagram的照片可以看得出來，現在的他留著長髮，化上精緻的妝容，比一般女生還正，泰網上稱：「難以想像Kan在短時間內，可以將外觀改造到這個級別。」

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

推薦閱讀

不只《延禧》禁播！《爸爸6》無限延播　陸廣電：禁炒作星二代

孫安佐預告今晚幹大事！地點曝光　上街2小時「送100份沙威瑪」

把狗狗當小孩養！斯亞「幫牠腳底精油按摩」　4招養出超美萌寵

丫頭2原因「不敢結婚」！洩「30歲女星危機」　網嘆：太真實

拍片突接「媽病危通知」　小薰瞞3個月泣訴：第一個沒媽媽的新年

56不能亡！ARASHI休團...孫協志嘆「團體真相」：相處很複雜

丹尼婊姊被甩了！　理科太太「6中肯愛情Q＆A」戳醒：先照照鏡子

失聯整整25年！　阿Sa「找回童年姐姐」哭了：她是我很重要的人

4歲女罹癌「和陳建州錯過6次」遺憾離世　爸幫圓夢哽咽：等了4年

「太陽花女王」整鼻半年變這樣！　劉喬安近照...根本不同人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅

《聲林之王》網路人氣冠軍是她！　爆紅10歌手「重現12年前星光幫」

江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！　4職位全包下…網驚呆

YG發聲明！狠切割「勝利夜店事件」　只回一句話⋯韓網怒了

BLACKPINK Lisa趴地撞臀　「100秒超近獨舞」辣到噴鼻血

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

結婚12年「老婆還是讓他心動」！　五月天冠佑深夜告白：只想為妳停留

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

變性

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／馴龍高手3　沒牙要成家立業了　
  2. 「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」
  3. 小兵立大功！這部片打破《與神同行》紀錄　導演揭秘原因
  4. 艾瑪史東認愛了！　掰了蜘蛛人3年…牽手新男友走紅地毯
  5. 「和偶像交往的機率」算出來了！　日學者認證：跟小行星撞地球一樣
  6. 壁咚哏玩膩了！　傑尼斯偶像「180度旋轉門咚」全身都好忙
  7. 納豆被迫吃「發酸餿水飯」　歐漢聲很愧疚：他是受害者
  8. 容祖兒真的分手了！　親口認「與劉浩龍6年情斷」
  9. 連掃8座新人獎！　Stray Kids練中文喊話台粉：很快會見面
  10. 下班搭地鐵…轉頭看「宮鬥劇女神站旁邊」　全車擠滿人背貼背！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366