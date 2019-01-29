丫頭2原因「不敢結婚」！洩「30歲女星危機」　網嘆：太真實

記者李玟儀／綜合報導

藝人丫頭演藝事業旺之外，副業也經營的有聲有色，工作之外，去年底（2018年）坦言和前男友復合，30歲的她愛情、事業雙豐收。不過近日在節目中卻透露煩惱，直言雖然想結婚，卻因為種種因素不敢結婚。

▲丫頭事業、愛情兩得意，卻不敢結婚。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

丫頭認為自己目前的工作狀態不適合結婚，她解釋目前觀眾仍將她定位為「女孩」，因此她表演、談話內容還是以年輕族群為主，一旦成為人妻，勢必有很多很多主持、節目機會會流失，加上結婚生小孩後，要兼顧家庭及副業似乎頗有難度，她因此遲遲不敢往前踏一步。

▲丫頭認為自己目前狀態不適合結婚。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

不過吳宗憲解釋，演藝圈中人妻有人妻的路線，以演戲來說，脫離了女孩身分之後，可以嘗試演演媽媽，角色和現實中的身分一起升級，只是轉型並不是一件容易的事，會有一段陣痛過渡期，有的女星幸運挺過，卻也有人從此載浮載沉，因此丫頭的困擾其實也是很多30歲左右女星的煩惱。

像大陸女星楊冪近來常被輿論抨擊30幾歲了仍堅持少女路線，戲路一直沒有突破，導致和同齡女星的實力差距越來越大，加上每年新人輩出，普通的愛情劇、偶像劇有更多年輕的女演員可以出任女主角，她的市場多多少少會被壓縮，粉絲愛之深責之切，為楊冪的演藝發展操碎了心。

▲▼丫頭怕因為結婚失去工作機會，也怕結婚生子影響副業經營。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

另外女星的煩惱還有懷孕生子之後的發展，大陸女星于文文曾在《閨蜜的完美旅行》中和幾個旅伴聊到懷孕、生小孩的話題，提及像昆凌、Baby年紀輕就生小孩，身材恢復會比較快，不過身為女藝人卻在產後沒辦法好好休息一段期間，幾乎都是恨不得還沒滿一個月就復出工作，「妳半年不在娛樂圈出現，沒有什麼消息大家都不找妳了。」

于文文一語道破女星要在演藝圈中生存的艱難處境，直呼：「女藝人就是這麼可憐。」不過旁人心疼之餘也只能無奈安慰：「欲戴皇冠，必成其重。」也有網友感嘆其實不只當藝人不容易，社會上各行各業的人為了生存都不輕鬆，「光鮮亮麗的背後都是辛苦的付出啊！」