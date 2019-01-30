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林明禎掰了張軒睿「最怕她受傷」！短命戀分手7個月一開口淚崩

娛樂中心／綜合報導

「大馬女神」林明禎在2018年5月被爆和張軒睿熱戀中，戀情曝光後2人隨即認愛，態度很大方，可是甜蜜僅維持1個月，6月中卻爆出分手，當時週刊報導她怨男方沒guts神隱，不過男方經紀人否認。如今已經過了7個月，林明禎想起這段短名戀仍委屈落淚，坦言很擔心家人會不開心。

▲▼張軒睿認愛林明禎。（圖／翻攝自張軒睿、林明禎臉書）

▲張軒睿、林明禎。（圖／翻攝自張軒睿、林明禎臉書）

林明禎因為拍攝偶像劇《郎王子》與張軒睿結緣，男帥女美戀情本來應該受到廣大祝福，卻傳出男方在認愛後疑似因為壓力大，馬上飛往上海，讓她頗有怨言，不過雙方都否認這項說詞，在分手後她在臉書寫下：「各種不實的說法，就像一把利劍，不只傷害我，也傷害對方。」

如今距離分手已經7個月，據《蘋果日報》報導，林明禎一提起短命戀情緒湧了上來，委屈落淚表示，當時週刊新聞報導出來後，消息也傳回馬來西亞，「我是有點尷尬的，因為我媽媽會覺得說，我讓妳去別的國家工作，妳給我工作到這什麼新聞啊？什麼奇怪的標題啊？」她害怕媽媽會因此不開心。

沒想到回馬來西亞過生日時，家人絕口不提這件事，甚至包下餐廳大手筆為她慶生，林明禎喝了點酒後感性地告訴媽媽：「謝謝妳都沒有提，妳相信我，謝謝妳。」家人間的體貼、相互扶持及關懷讓她深刻難忘。

▲兩人分手原因眾說紛紜，林明禎打破沉默回應。（圖／翻攝自張軒睿、林明禎臉書）

林明禎沒了愛情，但還有事業可以奮鬥，她和歐漢聲主演的賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》將在今年春節期間上映。該片為歐漢聲出道22年來，首度挑大樑演出電影男主角，與林明禎、卓文萱有曖昧浪漫的感情對手戲，劉冠廷則是演出拜把兄弟，其他卡司包括納豆、顏正國、梁修身、郭子乾、陳漢典、鍾欣凌、楊雄、鄧安寧、朱德剛、吳宗憲同框飆戲。

▲林明禎在《瘋狂電視台瘋電影》裡擔綱女主角。（圖／華納兄弟提供）

歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》飾演瘋狂電視台的節目總監，為了滿足納豆飾演的電視台老闆所提出的無理要求：「24小時都要新節目！」與飾演少根筋卻擅長表演的劉冠廷，聯手祭出各式創意與搞笑的節目。

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林明禎, 大馬郭雪芙, 真人版娜美, 張軒睿

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