丹尼婊姊被甩了！　理科太太「6中肯愛情Q＆A」戳醒：先照照鏡子

記者李玟儀／綜合報導

超夯YouTuber「理科太太」最新的影片和講話犀利的丹妮婊姊合作，一開頭她就直接進擊要害：「聽說妳被甩了？」對方無奈表示希望她可以幫忙用理性角度分析愛情，理科太太列出6個問題，一題一題剖析，讓丹妮婊姊瞬間清醒。

▲理科太太、丹妮婊姊「中肯Q&A」。（圖／翻攝自理科太太臉書）

◎打造專屬自己的戀愛濾鏡

丹妮婊姊好奇有沒有科學的方法，能讓大家在花花世界中過濾到正確的人？理科太太認為，首先必須清楚自己理想型的條件、標準為何，列的越清楚越有助於自己篩選適合、不適合的對象，理科太太說：「如果妳都不知道自己想要什麼，（假設）真的有一個全中的人在那邊，妳也可能沒看到。」

▲明確知道自己要什麼。（圖／翻攝自理科太太臉書）

◎吸引力法則怎麼不準了

丹妮婊姊認為心裡想的、手寫下來的心願，會因為吸引力法則而成真，但事實卻總是不如人願，因此納悶怎麼吸引力法則在自己身上失靈。但理科太太解釋，吸引力法則並不是迷信，而是有科學根據，假如想戀愛的人連自己都不夠清楚自己，又怎麼能知道眼前的人就是想要的對象，「妳要先知道妳自己是怎麼樣的人。」才會有吸引力發則發揮的空間。

▲吸引力法則不是迷信，在依靠吸引力法則之前要先知道自己是怎麼樣的人。（圖／翻攝自理科太太臉書）



◎為什麼老是遇到渣男？

丹妮婊姊舉女性朋友為例，有些人似乎很容易遇到愛劈腿、偷吃的渣男。理科太太說會不斷重複遇到渣男，要先找出這些男性有什麼共同點，而這些特質是讓被劈腿女生喜歡的，藉此去過濾掉不適合的人選。

另外一點，被劈腿的女生在男方偷吃後卻沒有立刻分手，而是拖了半年，其實有可能有些原因可以探究，像這個女生是不是一個很沒安全感的人，因此總是在別人身上找尋自己的價值，這樣的女性可能會認為分手是失敗的，再度陷入質疑自己價值的死循環中，最後演變成不敢輕易放手，選擇痛苦維持一段不正常的愛情。

▲▼不停遇到渣男，不妨整理一下這些人的共同點，並釐清自己的弱點、問題。（圖／翻攝自理科太太臉書）

理科太太說：「愛自己是很老套的，但講得更細一點，要先知道不安全感是哪裡來的。」這樣才有助於解決問題，並不是因為沒安全感，就去找外表看似老實的人，誤以為這樣的人就不會有劈腿問題，「人家會不會劈妳腿，跟妳漂不漂亮、有沒有能力是沒有關係的！」

◎戀愛有沒有致勝SOP

理科太太認為，任何的濾鏡篩選對象之前，應該先將鏡子照回自己，「看著那面鏡子問自己，妳會不會跟自己交往？」列出「想要」跟「不想要」的原因，這樣有助於釐清自己的要求，也可能進一步改變了自己所追求的部分。

▲想要找到合適的對象，不妨先照照鏡子，試著問自己：「會不會跟自己交往？」（圖／翻攝自理科太太臉書）

◎理想型的5個條件

理科太太說其實列出5個條件就夠了，從大方向在延伸出細項，像如果希望另一半有「善良」的特質，那可以備註自己認為善良的定義是什麼，可以有助於更準確尋找適合的人。

▲理科太太幫婊姊分析理想行條件。（圖／翻攝自理科太太臉書）

◎一句話學會愛自己

買包、買衣服、吃好吃的大餐其實只是「表面」的愛自己，真正的「愛自己」，理科太太說：「妳想像一個非常在乎的人，妳會怎麼保護他，就用什麼方式保護自己。」以媽媽或兄弟姊妹為例，「妳會讓別人這樣對妳媽媽嗎？如果不會，就不要讓那個人用這種方式對妳。」

▲愛自己不是表面功夫，而是「想像一個非常在乎的人，妳會怎麼保護他，就用什麼方式保護自己。」（圖／翻攝自理科太太臉書）