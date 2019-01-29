拍片突接「媽病危通知」　小薰瞞3個月泣訴：第一個沒媽媽的新年

娛樂中心／綜合報導

小薰是「黑澀會美眉」出道，近年轉型演員相當成功，曾奪下台北電影節最佳新人，最近新片《寒單》上映，宣傳時談笑風生，完全看不出異狀，但其實在3個月前，母親因為肺癌病逝了，當時她正在片場拍電影，一接到病危通知，當場下跪痛哭。

▲小薰的母親在2018年10月過世。（圖／翻攝自小薰臉書、IG）

據《蘋果日報》報導，小薰說媽媽在2018年3月時檢查出肺癌末期，她身為獨生女，和爸爸扛起照顧媽媽的責任，每天想著要怎麼給媽媽最好的，忙到連哭的時間都沒有。直到同年下半年，她回歸演藝工作，在拍攝《寒單》的第一個禮拜，就接到叔叔通知說媽媽病危，她不知所措當場痛哭。

3天後媽媽一度好轉，最後不敵病魔在2018年10月撒手人寰。小薰說媽媽生病期間，依舊在擔心家裡大小事，她後悔以前沒好好跟媽媽學廚藝，如今媽媽走了，再也吃不到最愛的清蒸魚。如今年節將至，小薰忍不住哭了：「是第一次沒有媽媽的年。」

隨著媽媽的過世，小薰對人生有了新的想法，「活著有一口氣，就沒什麼好斤斤計較的。」至於近期和鄭人碩的種種緋聞，她說兩人之所以走得近，是對方的母親也曾罹患乳癌，以過來人的經驗分享。

▲鄭人碩以過來人的經歷安慰小薰。（圖／翻攝自臉書／鄭人碩、小薰）

小薰過去曾曝光家中以經營餐廳為業，每個月最多進帳2至3萬，以前不懂事時，曾要求爸媽買5千元的眼鏡，無奈家中情況不允許她如此奢侈，最後只好罷休；等到長大才漸漸體諒父母親的心情，所以即使媽媽過去幫她買的衣服，時常被其他《黑澀會》美眉笑虧「太俗氣」，她也不會因此責怪媽媽。

在「黑girls」解散後，小薰曾長達1年沒有工作，當時不想讓家人擔心的她，每天都騙媽媽要工作，實際上是去台北找朋友，所有開銷都靠老本，當時家中生意又遭逢低谷，經常得幫忙家裡償還貸款，存款因此愈來愈少，不過不管日子多苦，她最重視的還是家人。

在她心中，家人永遠是第一位，無論拍戲多晚結束，一定都會趕回家「家是唯一能讓我忘記一天疲勞的地方」，沒有安排工作時，不是待在家裡餐廳幫忙，就是帶著家人四處遊玩，一手包辦食衣住行花費，但她也強調金錢並非孝順父母的唯一方式「更重要的是用陪伴！」