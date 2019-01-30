ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

40歲前結婚夢碎！容祖兒承認分手　「6年圈內男友」原來是他

記者李玟儀／綜合報導

港星容祖兒縱橫香港樂壇10多年，影視歌三棲，「粵語天后」當之無愧，相較於事業上的精采，在感情方面顯得低調，多年來她其實有個圈內男友劉浩龍，2人從2012年承認交往，卻在2018年頻頻傳出分手消息，近日出席活動時，證實情已逝。

▲▼容祖兒感情狀態成謎。（圖／翻攝自容祖兒、劉浩龍微博）

▲容祖兒坦承分手。（圖／翻攝自容祖兒、劉浩龍微博）

容祖兒近日在活動上坦言，已經和劉浩龍分手，而且已經好一陣子，本來想低調處理感情的事，但隨著身邊好友阿Sa、阿嬌各自找到幸福，每到公開活動時，她成為被大眾關心的對象，既然逃不掉索性公開，「我就誠實和大家說，我現在是單身。」

外傳容祖兒與劉浩龍分手是因為長輩壓力，以及對雙方未來規劃沒有共識，但說法並未獲得證實。過去容祖兒過去來台灣宣傳時，坦言重視事業大於感情，「白天工作，晚上陪媽媽吃飯，可能晚飯後才會跟朋友約」，當時也透露和男友已經過了磨合期，雙方都有默契要衝刺工作，事業之後才是約會，儘管如此她在人生規劃中依然將婚姻列在其中，希望在40歲前結婚。

▲容祖兒 。（圖／英皇娛樂）

然而在2018年3月時曾有香港媒體報導，據傳容祖兒有感於媽媽這幾年身體狀態不甚理想，希望能多點時間照顧母親，因此決定暫時放下感情，而劉浩龍規劃在4月舉行出道以來的首次個人演唱會，將心思全放在工作上，希望能藉此機會尋求演藝事業上的突破，雙方因此達成協議，和平分手恢復朋友身分。

劉浩龍今年42歲，以歌手身分出道，聲線與陳奕迅神似，但星運卻不順遂，一路走來跌宕起伏，試過轉行和轉型，後來放棄當歌手成為一位演員，這讓熱愛歌唱的他打擊不小，他曾哭著說感覺很痛、很難受。他的作品不少，演過電影《花田囍事2010》、《竊聽風雲》、《春嬌與志明》等。

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

拍片突接「媽病危通知」　小薰瞞3個月泣訴：第一個沒媽媽的新年

林明禎掰了張軒睿「最怕她受傷」！短命戀分手7個月一開口淚崩

56不能亡！ARASHI休團...孫協志嘆「團體真相」：相處很複雜

把狗狗當小孩養！斯亞「幫牠腳底精油按摩」　4招養出超美萌寵

「太陽花女王」整鼻半年變這樣！　劉喬安近照...根本不同人

丫頭2原因「不敢結婚」！洩「30歲女星危機」　網嘆：太真實

「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」

4歲女罹癌「和陳建州錯過6次」遺憾離世　爸幫圓夢哽咽：等了4年

丹尼婊姊被甩了！　理科太太「6中肯愛情Q＆A」戳醒：先照照鏡子

不只《延禧》禁播！《爸爸6》無限延播　陸廣電：禁炒作星二代

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」

《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅

《聲林之王》網路人氣冠軍是她！　爆紅10歌手「重現12年前星光幫」

江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！　4職位全包下…網驚呆

結婚12年「老婆還是讓他心動」！　五月天冠佑深夜告白：只想為妳停留

YG發聲明！狠切割「勝利夜店事件」　只回一句話⋯韓網怒了

BLACKPINK Lisa趴地撞臀　「100秒超近獨舞」辣到噴鼻血

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

容祖兒, 劉浩龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 老公每天在兩女兒面前全裸！　女星認孩會「模仿跟著脫」
  2. 河正宇、李善均大讚政府這個政策：韓國影視快速接軌國際
  3. 40歲前結婚夢碎！容祖兒承認分手　「6年圈內男友」原來是他
  4. 林明禎掰了張軒睿「最怕她受傷」！短命戀分手7個月一開口淚崩
  5. 《驚奇隊長》《異裂》都一樣　山繆叔自嘲「只會當星探」
  6. 孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見
  7. 瘋電影／馴龍高手3　沒牙要成家立業了　
  8. 「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」
  9. 小兵立大功！這部片打破《與神同行》紀錄　導演揭秘原因
  10. 艾瑪史東認愛了！　掰了蜘蛛人3年…牽手新男友走紅地毯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366