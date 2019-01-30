40歲前結婚夢碎！容祖兒承認分手　「6年圈內男友」原來是他

記者李玟儀／綜合報導

港星容祖兒縱橫香港樂壇10多年，影視歌三棲，「粵語天后」當之無愧，相較於事業上的精采，在感情方面顯得低調，多年來她其實有個圈內男友劉浩龍，2人從2012年承認交往，卻在2018年頻頻傳出分手消息，近日出席活動時，證實情已逝。

▲容祖兒坦承分手。（圖／翻攝自容祖兒、劉浩龍微博）



容祖兒近日在活動上坦言，已經和劉浩龍分手，而且已經好一陣子，本來想低調處理感情的事，但隨著身邊好友阿Sa、阿嬌各自找到幸福，每到公開活動時，她成為被大眾關心的對象，既然逃不掉索性公開，「我就誠實和大家說，我現在是單身。」

外傳容祖兒與劉浩龍分手是因為長輩壓力，以及對雙方未來規劃沒有共識，但說法並未獲得證實。過去容祖兒過去來台灣宣傳時，坦言重視事業大於感情，「白天工作，晚上陪媽媽吃飯，可能晚飯後才會跟朋友約」，當時也透露和男友已經過了磨合期，雙方都有默契要衝刺工作，事業之後才是約會，儘管如此她在人生規劃中依然將婚姻列在其中，希望在40歲前結婚。

▲容祖兒 。（圖／英皇娛樂）

然而在2018年3月時曾有香港媒體報導，據傳容祖兒有感於媽媽這幾年身體狀態不甚理想，希望能多點時間照顧母親，因此決定暫時放下感情，而劉浩龍規劃在4月舉行出道以來的首次個人演唱會，將心思全放在工作上，希望能藉此機會尋求演藝事業上的突破，雙方因此達成協議，和平分手恢復朋友身分。

劉浩龍今年42歲，以歌手身分出道，聲線與陳奕迅神似，但星運卻不順遂，一路走來跌宕起伏，試過轉行和轉型，後來放棄當歌手成為一位演員，這讓熱愛歌唱的他打擊不小，他曾哭著說感覺很痛、很難受。他的作品不少，演過電影《花田囍事2010》、《竊聽風雲》、《春嬌與志明》等。