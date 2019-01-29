胡瓜樂當人形立牌　過年豪灑紅包「肯定要破百」

記者許逸群／台北報導

民視今（29日）在林口總部自家大門廣場席開130桌歡慶尾牙，綜藝天王胡瓜現身尾牙宴人氣夯，開心成為「立牌」與大家合作，他為感謝所有辛苦的工作同仁，除了豪灑六位數「柏金包」犒賞工作人員，也透露今年包出的數字「肯定要破百」。

▲胡瓜穿著「豬頭」T恤出席尾牙迎新年。（圖／記者林敬旻攝）

胡瓜先前表示為鼓勵女兒小禎瘦身，將祭出獎金300萬元，雖然期限還未到，不過小禎早已達成目標，「要給她鼓勵，減40多公斤相當了不起！」至於是否會如過年習俗一樣「加碼」，他笑說：「是應該她要給我加碼吧，她要拿那筆獎金鼓勵我減肥！」

胡瓜過年期間暫時沒安排活動，可能會走春，至於出國旅遊的話則還沒有計劃。子弟兵浩角翔起與謝忻也分享過年計畫，謝忻表示將去俄羅斯旅遊，一旁的浩子開玩笑地說：「去俄羅斯？阿翔有休那麼多天嗎？」謝忻苦笑說「我自己去啦」！

▲▼浩子跟小甜甜玩「給我抱抱」。（圖／記者林敬旻攝）

民視尾牙由Gino、王建復、郭亞棠與佩芬聯手主持，百位藝人盛裝出席同樂，胡瓜帶領浩角翔起、謝忻上台帶來最受歡迎的「給我抱抱」遊戲讓員工參與；《大時代》演員也與員工同樂幫忙謀福利，；《明日之星》曹雅雯、杜欣恬以及《台灣那麼旺》小歌手許芷芸、張家瑜也帶來歌曲表演。