張若凡《聲林》總決賽爆哭　「氣自己我到底在幹嘛」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一季已在日前落幕，奪得第六名的張若凡最終賽演出的《狼》至今仍停留在許多觀眾腦海中，她坦言：「作夢都沒想到會走到這裡，雖然身邊的人都說享受舞台、當表演就好，但真的無法，不想讓人失望，想為他們拿到好的成績的。 」

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▲張若凡在《聲林之王》第一季奪下第六名。（圖／記者李毓康攝）

張若凡本身有些許的「人群恐慌症」，對於站上舞台這件事來說，心裡承受的壓力恐怕比多數人都還要艱難。她這是首次參加大型比賽，「講簡單點是突破，已經在我人生當中不只是成長，在心靈層面上感受蠻多的。」殊不知挑戰自己只是第一關，她接下來還得面臨到網友的輿論，需要花不少時間調適。

張若凡在節目中被其他選手與工作人員稱為「緊張公主」，往往都是彩排比正式表現還要好，就連總決賽的演出也是，讓不少工作人員替她感到可惜。她表示，越到後期的比賽就越緊張，希望被導師們看到成長，不過她一度無法肯定自己，「沒有一次覺得自己表現好。」但也因此被認為給自身的壓力過大。

▲張若凡在總決賽展現無比的企圖心。（圖／記者李毓康攝）

「總決賽完回家準備睡覺，結果睡覺前張開眼睛，想到今天發的一切我就爆哭，氣我自己到底在幹嘛。」張若凡自認總決賽的演出沒能達到自己的要求。不過當她再次想起一路走回的回憶，有太多人給她鼓勵，眾多選手與她相互扶持，也得到許多導師的認可，讓她自認「非常幸運」，告訴自己要更加努力。

現在24歲的張若凡，從大學二年級開始接觸唱歌，因以前缺乏自信，直到結交音樂上的朋友才逐漸建立起信心。她笑說，記得第一次站上《聲林》的舞台非常緊張，以為一下就會被刷掉，能走到總決賽已覺得相當不可思議。她接下來預計規劃出唱片，有機會也想挑戰拍戲，真正的旅程或許才正要開始。

▲張若凡接下來規劃朝歌手與演員方向前進。（圖／記者李毓康攝）

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